Ayrılık ateşten bir ok Nazlı yârdan hiç haber yok Benim derdim herkesten çok Benim derdim herkesten çok *** Ben nasıl yanmıyam dağlar? Dağlar, dağlar, dağlar Dağlar, dağlar, dağlar *** Ben nasıl yanmıyam dağlar? Dağlar, dağlar, dağlar Dağlar, dağlar, dağlar *** Sevda derler bir masalmış Yâr ellerle zevke dalmış Unut diye haber salmış Unut diye haber salmış *** Ben nasıl yanmıyam dağlar? Dağlar, dağlar, dağlar Dağlar, dağlar, dağlar *** Ben nasıl yanmıyam dağlar? Dağlar, dağlar, dağlar Dağlar, dağlar, dağlar

İnadına yenilmeden aşık olmadan gel Bu gidişin sonu kötü kalbi kaybetme gel Siyahını bırak da gel derdi sil yeter Aşka zulmedip küsme sen yeter Şafağım kararır daralır geceler *** Yerine hiç beni koyup sarhoş oldun mu sen Kaderine boyun eğip dünle küstün mü sen Yüreğine cayır cayır kor çile saçıp Göz göre göre korku saklayıp Boğazına gömülüp sustun mu hiç *** Kal gittiğin yerde mutlu ol Ya da gel kalbimde tahta sahip ol Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim Ama karar ver tutamıyorum zamanı *** Kal gittiğin yerde mutlu ol Ya da gel kalbimde tahta sahip ol Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim Ama karar ver tutamıyorum zamanı *** İnadına yenilmeden aşık olmadan gel Bu gidişin sonu kötü kalbi kaybetme gel Siyahını bırak da gel derdi sil yeter Aşka zulmedip küsme sen yeter Şafağım kararır daralır geceler *** Kal gittiğin yerde mutlu ol Ya da gel kalbimde tahta sahip ol Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim Ama karar ver tutamıyorum zamanı *** Kal gittiğin yerde mutlu ol Ya da gel kalbimde tahta sahip ol Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim Ama karar ver tutamıyorum zamanı *** Karar ver... Karar ver... Ama karar ver tutamıyorum zamanı