Bu ayrılık bana sürpriz olmadı Bir gün gideceğin belliydi zaten Bu ayrılık bana sürpriz olmadı Bir gün gideceğin belliydi zaten *** Ardımdan gözlerin yaşla dolmadı Beni sevmediğin belliydi zaten Beni sevmediğin belliydi zaten *** Ardımdan gözlerin yaşla dolmadı Beni sevmediğin belliydi zaten Beni sevmediğin belliydi zaten *** Hangi gün derdimin dermanı oldun? Hangi gün sevgimin fermanı oldun? İşte bak sonunda yabancı oldun Beni sevmediğin belliydi zaten *** Hangi gün derdimin dermanı oldun? Hangi gün sevgimin fermanı oldun? İşte bak sonunda yabancı oldun Beni sevmediğin belliydi zaten *** Demek yabancı oldum Derdine derman, sevgine ferman olmak isterdim Ah bilmediğin öyle şeyler var ki Nasıl söylesem? *** Yemin ederim ki, yemin ederim ki Seni hâlâ seviyorum, hâlâ seviyorum Bilmediğin öyle şeyler var ki Nasıl söylesem? *** Sahteydi yüzüme gülüşün bile Sahteydi sarılıp öpüşün bile Sahteydi yüzüme gülüşün bile Sahteydi sarılıp öpüşün bile *** Yeminler edip de söylesen bile Beni sevmediğin belliydi zaten Beni sevmediğin belliydi zaten *** Yeminler edip de söylesen bile Beni sevmediğin belliydi zaten Beni sevmediğin belliydi zaten *** Hangi gün derdimin dermanı oldun? Hangi gün sevgimin fermanı oldun? İşte bak sonunda yabancı oldun Beni sevmediğin belliydi zaten *** Hangi gün derdimin dermanı oldun? Hangi gün sevgimin fermanı oldun? İşte bak sonunda yabancı oldun Beni sevmediğin belliydi zaten