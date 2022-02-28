Belliydi Zaten Şarkı Sözleri
Sibel Can Belliydi Zaten şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Belliydi Zaten şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Belliydi Zaten sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bu ayrılık bana sürpriz olmadı
Bir gün gideceğin belliydi zaten
Bu ayrılık bana sürpriz olmadı
Bir gün gideceğin belliydi zaten
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Ardımdan gözlerin yaşla dolmadı
Beni sevmediğin belliydi zaten
Beni sevmediğin belliydi zaten
***
Ardımdan gözlerin yaşla dolmadı
Beni sevmediğin belliydi zaten
Beni sevmediğin belliydi zaten
***
Hangi gün derdimin dermanı oldun?
Hangi gün sevgimin fermanı oldun?
İşte bak sonunda yabancı oldun
Beni sevmediğin belliydi zaten
***
Hangi gün derdimin dermanı oldun?
Hangi gün sevgimin fermanı oldun?
İşte bak sonunda yabancı oldun
Beni sevmediğin belliydi zaten
***
Demek yabancı oldum
Derdine derman, sevgine ferman olmak isterdim
Ah bilmediğin öyle şeyler var ki
Nasıl söylesem?
***
Yemin ederim ki, yemin ederim ki
Seni hâlâ seviyorum, hâlâ seviyorum
Bilmediğin öyle şeyler var ki
Nasıl söylesem?
***
Sahteydi yüzüme gülüşün bile
Sahteydi sarılıp öpüşün bile
Sahteydi yüzüme gülüşün bile
Sahteydi sarılıp öpüşün bile
***
Yeminler edip de söylesen bile
Beni sevmediğin belliydi zaten
Beni sevmediğin belliydi zaten
***
Yeminler edip de söylesen bile
Beni sevmediğin belliydi zaten
Beni sevmediğin belliydi zaten
***
Hangi gün derdimin dermanı oldun?
Hangi gün sevgimin fermanı oldun?
İşte bak sonunda yabancı oldun
Beni sevmediğin belliydi zaten
***
Hangi gün derdimin dermanı oldun?
Hangi gün sevgimin fermanı oldun?
İşte bak sonunda yabancı oldun
Beni sevmediğin belliydi zaten