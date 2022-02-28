Olsa senin elinden bil ki benim ölümüm Ne şikayet ederim ne de üzülürüm *** Ne zaman ki kollarında bir yabancı görürüm Ben o zaman sevgilim ben o zaman, ben o zaman ölürüm Ne zaman ki kollarında bir yabancı görürüm Ben o zaman sevgilim ben o zaman, ben o zaman ölürüm *** O güzel ellerin başka bir el tutarsa O güzel gözlerin başka göze bakarsa Ne zaman ki o kalbin başka aşkla atarsa Ben o zaman, ben o zaman, ben o zaman ölürüm *** Bir gün eğer kollarında bir yabancı olursa Ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman ölürüm Bir gün eğer kollarında bir yabancı olursa Ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman ölürüm *** Gam yemezdim sevgilim aşkın ile ölürsem Yine seni severdim şu dünyaya gelirsem *** Bir gün eğer gözlerinde başka hayal görürsem Ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman ölürüm Bir gün eğer gözlerinde başka hayal görürsem Ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman ölürüm *** O güzel ellerin başka bir el tutarsa O güzel gözlerin başka göze bakarsa Ne zaman ki o kalbin başka başka aşkla atarsa Ölürüm, ölürüm ben o zaman ölürüm *** Ne zaman ki gözlerinde başka hayal görürüm Ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman ölürüm Ne zaman ki gözlerinde başka hayal görürüm Ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman ölürüm