Bence Talih Şarkı Sözleri
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Bir dokun bin ah işit benden
Aşık oldum cümlesinden
Kalbim yaralı
***
Faydasız yalvarsa gelse
Şimdi artık kim severse
Kalbim aralı
***
Aşkı şarkılara döktüm anlamadın
Dağladım yüreğimi sustum anlamadı
***
Bence talih, bence şansın
Bir de aşkın adresi yok
Gidene boş ver gelene hoş geldin de başka çaresi yok
***
Bence talih, bence şansın
Bir de aşkın adresi yok
Gidene boş ver gelene hoş geldin de başka çaresi yok
***
Bir dokun bin ah işit benden
Aşık oldum cümlesinden
Kalbim yaralı
***
Faydasız yalvarsa gelse
Şimdi artık kim severse
Gönlüm oralı
***
Aşkı şarkılara döktüm anlamadın
Dağladım yüreğimi sustum anlamadı
***
Bence talih, bence şansın
Bir de aşkın adresi yok
Gidene boş ver gelene hoş geldin de başka çaresi yok
***
Bence talih, bence şansın
Bir de aşkın adresi yok
Gidene boş ver gelene hoş geldin de başka çaresi yok
***
Bence talih, bence şansın
Bir de aşkın adresi yok
Gidene boş ver gelene hoş geldin de başka çaresi yok
***
Bence talih, bence şansın
Bir de aşkın adresi yok
Gidene boş ver gelene hoş geldin...