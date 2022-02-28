Bir dokun bin ah işit benden Aşık oldum cümlesinden Kalbim yaralı *** Faydasız yalvarsa gelse Şimdi artık kim severse Kalbim aralı *** Aşkı şarkılara döktüm anlamadın Dağladım yüreğimi sustum anlamadı *** Bence talih, bence şansın Bir de aşkın adresi yok Gidene boş ver gelene hoş geldin de başka çaresi yok *** Bence talih, bence şansın Bir de aşkın adresi yok Gidene boş ver gelene hoş geldin de başka çaresi yok *** Bir dokun bin ah işit benden Aşık oldum cümlesinden Kalbim yaralı *** Faydasız yalvarsa gelse Şimdi artık kim severse Gönlüm oralı *** Aşkı şarkılara döktüm anlamadın Dağladım yüreğimi sustum anlamadı *** Bence talih, bence şansın Bir de aşkın adresi yok Gidene boş ver gelene hoş geldin de başka çaresi yok *** Bence talih, bence şansın Bir de aşkın adresi yok Gidene boş ver gelene hoş geldin de başka çaresi yok *** Bence talih, bence şansın Bir de aşkın adresi yok Gidene boş ver gelene hoş geldin de başka çaresi yok *** Bence talih, bence şansın Bir de aşkın adresi yok Gidene boş ver gelene hoş geldin...