Bende Şeytan Tüyü Mü Var Şarkı Sözleri
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Sibel Can
Bende Şeytan Tüyü Mü Var
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Kim görürse çarpılıyor
Gözlerimde büyü mü var?
Kim görürse çarpılıyor
Gözlerimde büyü mü var?
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Herkes beni arzuluyor
Bende şeytan tüyü mü var?
Bende şeytan tüyü mü var?
***
Herkes beni arzuluyor
Bende şeytan tüyü mü var?
Bende şeytan tüyü mü var?
***
Hem nazlıyım hem cilveli
Beni gören olur deli
Hem nazlıyım hem cilveli
Beni gören olur deli
***
Söyle, güzeller güzeli
Bende şeytan tüyü mü var?
Bende şeytan tüyü mü var?
***
Söyle, güzeller güzeli
Bende şeytan tüyü mü var?
Bende şeytan tüyü mü var?
***
Gözler deniz, dudaklar bal
Ne hayalim ne de masal
Gözler deniz, dudaklar bal
Ne hayalim ne de masal
***
Hayat sanki bende bahar
Bende şeytan tüyü mü var?
Bende şeytan tüyü mü var?
***
Hayat sanki bende bahar
Bende şeytan tüyü mü var?
Bende şeytan tüyü mü var?
***
Hem nazlıyım hem cilveli
Beni gören olur deli
Hem nazlıyım hem cilveli
Beni gören olur deli
***
Söyle, güzeller güzeli
Bende şeytan tüyü mü var?
Bende şeytan tüyü mü var?
***
Söyle, güzeller güzeli
Bende şeytan tüyü mü var?
Bende şeytan tüyü mü var?