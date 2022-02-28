Kim görürse çarpılıyor Gözlerimde büyü mü var? Kim görürse çarpılıyor Gözlerimde büyü mü var? *** Herkes beni arzuluyor Bende şeytan tüyü mü var? Bende şeytan tüyü mü var? *** Herkes beni arzuluyor Bende şeytan tüyü mü var? Bende şeytan tüyü mü var? *** Hem nazlıyım hem cilveli Beni gören olur deli Hem nazlıyım hem cilveli Beni gören olur deli *** Söyle, güzeller güzeli Bende şeytan tüyü mü var? Bende şeytan tüyü mü var? *** Söyle, güzeller güzeli Bende şeytan tüyü mü var? Bende şeytan tüyü mü var? *** Gözler deniz, dudaklar bal Ne hayalim ne de masal Gözler deniz, dudaklar bal Ne hayalim ne de masal *** Hayat sanki bende bahar Bende şeytan tüyü mü var? Bende şeytan tüyü mü var? *** Hayat sanki bende bahar Bende şeytan tüyü mü var? Bende şeytan tüyü mü var? *** Hem nazlıyım hem cilveli Beni gören olur deli Hem nazlıyım hem cilveli Beni gören olur deli *** Söyle, güzeller güzeli Bende şeytan tüyü mü var? Bende şeytan tüyü mü var? *** Söyle, güzeller güzeli Bende şeytan tüyü mü var? Bende şeytan tüyü mü var?