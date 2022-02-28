Beni Yak Kendini Yak Şarkı Sözleri
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Sibel Can
Beni Yak Kendini Yak
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Beni yak kendini yak her şeyi yak
Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak
İster öp okşa
İstersen öldür
***
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
***
Seni içime çektim, bir nefeste
Yüreğim tutuklu, göğsüm kafeste
Yanacağız ikimiz de ateşte
Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
***
Allah'ım, Allah'ım, ateşlere yürüyorum
Allah'ım acı ile, aşk ile büyüyorum
***
Beni yor hasretinle, sevginle yor
Sevgisizlik ayrılıktan daha zor
Dilediğin kadar acıt canımı
Yokluğun da, varlığın da yetmiyor
Yokluğun da, varlığın da yetmiyor
***
Allah'ım, Allah'ım, ateşlere yürüyorum
Allah'ım acı ile, aşk ile büyüyorum
***
Beni yak kendini yak her şeyi yak
Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak
İster öp okşa
İstersen öldür
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
***
Seni içime çektim, bir nefeste
Yüreğim tutuklu, göğsüm kafeste
Yanacağız ikimiz de ateşte
Bir kıvılcım yeter hazırım bak
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
***
Beni yak kendini yak her şeyi yak
Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak
İster öp okşa
İstersen öldür
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
***
Seni içime çektim, bir nefeste
Yüreğim tutuklu, göğsüm kafeste
Yanacağız ikimiz de ateşte
Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
***
Beni yak kendini yak her şeyi yak
Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak
İster öp okşa
İstersen öldür
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk