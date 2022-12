Beni yak kendini yak her şeyi yak Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak İster öp okşa İstersen öldür *** Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk *** Seni içime çektim, bir nefeste Yüreğim tutuklu, göğsüm kafeste Yanacağız ikimiz de ateşte Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk *** Allah'ım, Allah'ım, ateşlere yürüyorum Allah'ım acı ile, aşk ile büyüyorum *** Beni yor hasretinle, sevginle yor Sevgisizlik ayrılıktan daha zor Dilediğin kadar acıt canımı Yokluğun da, varlığın da yetmiyor Yokluğun da, varlığın da yetmiyor *** Allah'ım, Allah'ım, ateşlere yürüyorum Allah'ım acı ile, aşk ile büyüyorum *** Beni yak kendini yak her şeyi yak Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak İster öp okşa İstersen öldür Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk *** Seni içime çektim, bir nefeste Yüreğim tutuklu, göğsüm kafeste Yanacağız ikimiz de ateşte Bir kıvılcım yeter hazırım bak Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk *** Beni yak kendini yak her şeyi yak Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak İster öp okşa İstersen öldür Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk *** Seni içime çektim, bir nefeste Yüreğim tutuklu, göğsüm kafeste Yanacağız ikimiz de ateşte Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk *** Beni yak kendini yak her şeyi yak Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak İster öp okşa İstersen öldür Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk