Benim Yerime de Sev Şarkı Sözleri
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Sibel Can
Benim Yerime de Sev
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Begonvil, boy vermiştir şimdi
Yasemen, basmıştır Bodrumu
Kokusu, geldi rüzgarın
Bir kelebek, öptü boynumu
***
Sen şimdi gerdanını, maviye
Göğsünü bir yelkenliye
Gönlünü ilk önüne, çıkan yaz seferine, bağlamışsındır aaah
Vurunca dibine, sakız rakısının
Birazda ağlamışsındır
***
Benim yerime de sev
Bekletme, hayatı
Bu kadarına, razıysan, yaşa gitsin
Kaç kişiyi savunan, sevdayı
***
Benim yerime de sev
Bekletme, hayatı
Bu kadarına, razıysan yaşa gitsin
Kaç kişiyi savunan, sevdayı
***
Gözüme, ilk damlası, düştü
Gelecek, son baharın
Yeni bir, sayfanın öncüsü
Bakalım ne? hediyesi zamanın
***
Sen şimdi gerdanını, maviye
Göğsünü bir yelkenliye
Gönlünü ilk önüne, çıkan yaz seferine, bağlamışsındır aaah
Vurunca dibine, sakız rakısının
Birazda ağlamışsındır
***
Benim yerime de sev
Bekletme, hayatı
Bu kadarına, razıysan yaşa gitsin
Kaç kişiyi savunan, sevdayı
***
Benim yerime de sev
Bekletme hayatı
Bu kadarına, razıysan yaşa gitsin
Kaç kişiyi savunan, sevdayı