Berivan Şarkı Sözleri
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Dağ başında bir gül gibi
Boynu bükük kalan yarim
Dikenleri acılanan yüreğime eken yarim
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Bir kez sana bağlanmışım
Ben kendimi hey unutmuşum hey
Aşkın ile kavrulmuşum sevdan beni kül eyledi
Aşkın ile kavrulmuşum sevdan beni kül eyledi
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Berivanım, Berivanım, boynu bükük dağ ceylanım
Berivanım ey Berivanım, köy kokulu dağ ceylanım
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Berivanım, dağ çiçeğim
Bir gün sana döneceğim
Töreleri aşireti senin için yeneceğim
***
Bir kez sana bağlanmışım
Ben kendimi hey hey unutmuşum hey
Aşkın ile kavrulmuşum sevdan beni kül eyledi
Aşkın ile kavrulmuşum sevdan beni kül eyledi
***
Berivanım hey hey Berivanım, köy kokulu dağ ceylanım
Berivanım hey hey Berivanım, köy kokulu dağ ceylanım
Berivanım hey hey Berivanım, köy kokulu dağ ceylanım
Berivanım hey hey Berivanım, köy kokulu dağ ceylanım