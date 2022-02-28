Dağ başında bir gül gibi Boynu bükük kalan yarim Dikenleri acılanan yüreğime eken yarim *** Bir kez sana bağlanmışım Ben kendimi hey unutmuşum hey Aşkın ile kavrulmuşum sevdan beni kül eyledi Aşkın ile kavrulmuşum sevdan beni kül eyledi *** Berivanım, Berivanım, boynu bükük dağ ceylanım Berivanım ey Berivanım, köy kokulu dağ ceylanım *** Berivanım, dağ çiçeğim Bir gün sana döneceğim Töreleri aşireti senin için yeneceğim *** Bir kez sana bağlanmışım Ben kendimi hey hey unutmuşum hey Aşkın ile kavrulmuşum sevdan beni kül eyledi Aşkın ile kavrulmuşum sevdan beni kül eyledi *** Berivanım hey hey Berivanım, köy kokulu dağ ceylanım Berivanım hey hey Berivanım, köy kokulu dağ ceylanım Berivanım hey hey Berivanım, köy kokulu dağ ceylanım Berivanım hey hey Berivanım, köy kokulu dağ ceylanım