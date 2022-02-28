Sen beni terk etmeyi kolay mı sandın? Ben bu öz güveni eskiden aldım. Bu yangında sende yandın sen. Ne ara usandın sen... *** Açmış diye çiçekler bahar mı sandın? Ömrümün çilesini oyun mu sandın? Boş verdim gerisini, Zaten ben usandım ben. Nasılda yanıldım ben... *** Bu gece bitmeden, Umudum gitmeden, Şu anlamsız canımdan geçmeden, Bilemem artık arıza istemem ben. Beş dakika bekleyemem. *** Tüm gece korkuların arasında kaldım. Tutunduğum kadardan nasibimi aldım. Bu yangında sende yandın ben, Beş dakika bekleyemem.