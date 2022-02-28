Beş Dakika Ft. Tan Taşçı Şarkı Sözleri
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Sibel Can
Beş Dakika Ft. Tan Taşçı
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Sen beni terk etmeyi kolay mı sandın?
Ben bu öz güveni eskiden aldım.
Bu yangında sende yandın sen.
Ne ara usandın sen...
***
Açmış diye çiçekler bahar mı sandın?
Ömrümün çilesini oyun mu sandın?
Boş verdim gerisini,
Zaten ben usandım ben.
Nasılda yanıldım ben...
***
Bu gece bitmeden,
Umudum gitmeden,
Şu anlamsız canımdan geçmeden,
Bilemem artık arıza istemem ben.
Beş dakika bekleyemem.
***
Tüm gece korkuların arasında kaldım.
Tutunduğum kadardan nasibimi aldım.
Bu yangında sende yandın ben,
Beş dakika bekleyemem.