Tanrım, bunu saymıyorum, affet Bir hayat yetmiyor öğrenmeye Ne çabuk geçmiş seneler, hayret Ben daha yeni başladım büyümeye Aklım gelmedi hâlâ başıma Bunu deneme diye farz et *** Çok harcadım, çok ziyan ettim Gençtim, güzeldim, cahildim Sandım ki, bu bahçede kış yok derken Hakikatle uyandım *** Göz açıp kapayıncaya gül solmuş Bülbüller figanda Donmuş duvarda fotoğraflar Bir varmış, bir yokmuş *** Göz açıp kapayıncaya gül solmuş Bülbüller figanda Donmuş duvarda fotoğraflar Bir varmış, bir yokmuş *** Tanrım bunu borcuma say da Bir şans daha yaz, geçme kayda Haksız çok hesap kitap var ya Toplamını önce koyup alt alta Sonra başlamalı Yeniden açmalı bi' beyaz sayfa *** Çok harcadım, çok ziyan ettim Gençtim, güzeldim, cahildim Sandım ki, bu bahçede kış yok derken Hakikatle uyandım *** Göz açıp kapayıncaya gül solmuş Bülbüller figanda Donmuş duvarda fotoğraflar Bir varmış, bir yokmuş *** Göz açıp kapayıncaya gül solmuş Bülbüller figanda Donmuş duvarda fotoğraflar Bir varmış, bir yokmuş

Bugüne kadar dikkat ettim, herkes aldı İçime çekmediğim bir of mu kaldı? Beni suçladın, telafili huylarımı Ben az bıraktım, o ne ara çoğaldı? *** Bugüne kadar dikkat ettim, herkes aldı İçime çekmediğim bir of mu kaldı? Beni suçladın, telafili huylarımı Ben az bıraktım, o ne ara çoğaldı? *** Alınanı da gelsin yanıma yanı başıma salınanı da Bi' gece kalan da olan olur bu handa düzenli barınanı da Alınanı da gelsin yanıma yanı başıma salınanı da Bi' gece kalan da olan olur bu handa düzenli barınanı da *** Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu? Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu? *** Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu? Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu? *** Bugüne kadar dikkat ettim, herkes aldı İçime çekmediğim bir of mu kaldı? Beni suçladın, telafili huylarımı Ben az bıraktım, o ne ara çoğaldı? *** Alınanı da gelsin yanıma yanı başıma salınanı da Bi' gece kalan da olan olur bu handa düzenli barınanı da Alınanı da gelsin yanıma yanı başıma salınanı da Bi' gece kalan da olan olur bu handa düzenli barınanı da *** Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu? Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu? *** Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu? Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu? *** Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu? *** Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu? Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu?