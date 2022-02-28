Hatırasıdır Şarkı Sözleri
Sibel Can Hatırasıdır şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Hatırasıdır şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hatırasıdır sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bu aşk böyle yürümez
Sabrım kalmadı
Aman, kalmadı
Benim sana diyecek
Sözüm kalmadı
***
Yaptıkların beni aştı
Uslanmıyorsun
Uslanmıyorsun
Yüzüme bakmaya
Yüzün kalmadı
***
Ner'den çıktın karşıma?
Yazık ettin aşkıma
Ner'den çıktın karşıma?
Yazık ettin aşkıma
***
"Bile bile lades" dedim, sana
Göz göre göre
"Güle güle" demek, hiç zor değil
Bak ona göre
***
"Bile bile lades" dedim, sana
Göz göre göre
"Güle güle" demek, hiç zor değil
Bak ona göre
***
Senin yalan sözlerine
İnanmam artık
Aldanmam artık
Dün seni affettim diye
Yalvarmam artık
***
Aramızda kalan ipler
Koptu kopacak
Aman, kopacak
Sana son bir fırsat daha
Tanımam artık
***
Aklım geldi başıma
Bakmam gözün' yaşına
Aklım geldi başıma
Bakmam gözün' yaşına
***
"Bile bile lades" dedim, sana
Göz göre göre
"Güle güle" demek, hiç zor değil
Bak ona göre
***
"Bile bile lades" dedim, sana
Göz göre göre
"Güle güle" demek, hiç zor değil
Bak ona göre
-
Batarken ufuktan bir akşam güneşi
Bırakıp gitmiştin beni sen sevgilim
Yıllar yılı oldu hala dönmedin geri
Ne olur ne olur ne olur dön bana
***
Bak batıyor yine akşam güneşi
Aşkımı dillerde gözümü yollarda
Kimsesiz bırakan şu gurbet ellerde
Sanki kara bulut seni saklıyor benden
Ne olur ne olur ne olur dön bana
Yine gölgelendi akşam güneşi
-
Bunca zaman bekledim seni
Özlemlerle sevgilim
Yıkıldı bütün o engeller
Dönmüştün sen sevgilim
***
Şimdi her şey yolunda her şey güzel
Niçin kırgınsın bana
Üstüne titriyorum her şeyimsin
Sevgim hiç eksilmesin
***
Bunca zaman bekledim seni
Özlemlerle sevgilim
Yıkıldı bütün o engeller
Dönmüştün sen sevgilim
***
Ayrılık mı?
Benim aklımdan bile hiç geçmedi
Seviyorum
Ama aşkım sana yetmedi
***
Ayrılık mı?
Benim aklımdan bile hiç geçmedi
Seviyorum
Ama aşkım sana yetmedi
***
Ayrılık mı?
Benim aklımdan bile hiç geçmedi
Seviyorum
Ama aşkım sana yetmedi
***
Ayrılık mı?
Benim aklımdan bile hiç geçmedi
Seviyorum
Ama aşkım sana yetmedi
***
Acılarla bekledim seni
Vazgeçemem sevgilim
Hatıralar acımaz bana
Hiç bırakmaz peşimi
***
Senin yanında ben bir çocuk gibi
Mutlu oldum sevgilim
Sanki bir şey var nazar değdi bize
Göz mü var üstümüzde
***
Acılarla bekledim seni
Vazgeçemem sevgilim
Hatıralar acımaz bana
Hiç bırakmaz peşimi
***
Ayrılık mı?
Benim aklımdan bile hiç geçmedi
Seviyorum
Ama aşkım sana yetmedi
***
Ayrılık mı?
Benim aklımdan bile hiç geçmedi
Seviyorum
Ama aşkım sana yetmedi
***
Ayrılık mı?
Benim aklımdan bile hiç geçmedi
Seviyorum
Ama aşkım sana yetmedi
***
Ayrılık mı?
Benim aklımdan bile hiç geçmedi
Seviyorum
Ama aşkım sana yetmedi
***
Ayrılık mı?
Benim aklımdan bile hiç geçmedi
Seviyorum
Ama aşkım sana yetmedi
-
Sensiz bir kafeste hapsolmuşum
Sensiz bir nehirde boğulmuşum
Sensiz bir dünyada kaybolmuşum
Bitmiş yorulmuşum solmuşum
***
Bul beni bul dinsin bu aşkın göz yaşı
Duy beni duy sussun bu kalbin çığlığı
Gel bana gel umutla özleyişle gel
Sev yine sen beni sev
***
Bul beni bul dinsin bu aşkın göz yaşı
Duy beni duy sussun bu kalbin çığlığı
Gel bana gel umutla özleyişle gel
Sev yine sen beni sev
***
Sensiz yalnızlığa koşuyorum
Sensiz cehennemi yaşıyorum
Sensiz yanıp yanıp sönüyorum
Seni kadehlere soruyorum
***
Bul beni bul dinsin bu aşkın göz yası
Duy beni duy sussun bu kalbin çığlığı
Gel bana gel umutla özleyişle gel
Sev yine sen beni sev
***
Bul beni bul dinsin bu aşkın göz yaşı
Duy beni duy sussun bu kalbin çığlığı
Gel bana gel umutla özleyişle gel
Sev yine sen beni sev
Sev yine sen beni sev
-
Nedir bu delilik
Nedir bu çılgınlık
İçim içime sığmıyor
Benliğimde tarifsiz taşıdığım duygular
Canım seni istiyor
***
Nedir bu delilik
Nedir bu çılgınlık
İçim içime sığmıyor
Benliğimde tarifsiz taşıdığım duygular
Canım seni istiyor
***
Hadi çık yollara
Hadi gel bana doğru
Hadi dindir içimdeki sancıları
İnan istemedim bu kadar hiç kimseyi
Hadi söndür tenimdeki yangınları
***
Hadi çık yollara
Hadi gel bana doğru
Hadi dindir içimdeki sancıları
İnan istemedim bu kadar hiç kimseyi
Hadi söndür tenimdeki yangınları
***
Nedir bu delilik
Nedir bu çılgınlık
İçim içime sığmıyor
Benliğimde tarifsiz taşıdığım duygular
Canım seni istiyor
***
Nedir bu delilik
Nedir bu çılgınlık
İçim içime sığmıyor
Benliğimde tarifsiz taşıdığım duygular
Canım seni istiyor
***
Hadi çık yollara
Hadi gel bana doğru
Hadi dindir içimdeki sancıları
İnan istemedim bu kadar hiç kimseyi
Hadi söndür tenimdeki yangınları
***
Hadi çık yollara
Hadi gel bana doğru
Hadi dindir içimdeki sancıları
İnan istemedim bu kadar hiç kimseyi
Hadi söndür tenimdeki yangınları
***
Hadi çık yollara
Hadi gel bana doğru
Hadi dindir içimdeki sancıları
İnan istemedim bu kadar hiç kimseyi
Hadi söndür tenimdeki yangınları
-
Eskidi benim her şeyim eskidi sensiz
Kayboldu ümitlerim hayallerim sensiz
Eskidi benim her şeyim eskidi sensiz
Kayboldu ümitlerim hayallerim sensiz
***
Bu limana ne gemi ne sandal
Bu gönüle ne sevda ne de yâr
Bu ateşe ne yağmur ne de kar
Ne yağar yanaşır artık
***
Bu limana ne gemi ne sandal
Bu gönüle ne sevda ne de yâr
Bu ateşe ne yağmur ne de kar
Ne yağar yanaşır artık
***
Ağladı benim aşkım ağladı sensiz
Ağladı gecelerim düşlerim sensiz
Ağladı benim aşkım ağladı sensiz
Ağladı gecelerim düşlerim sensiz
***
Bu limana ne gemi ne sandal
Bu gönüle ne sevda ne de yâr
Bu ateşe ne yağmur ne de kar
Ne yağar yanaşır artık
***
Bu limana ne gemi ne sandal
Bu gönüle ne sevda ne de yâr
Bu ateşe ne yağmur ne de kar
Ne yağar yanaşır artık
-
Gözlerinden okunuyor
Beni seviyorsun
Sözlerin seni ele veriyor
Sen de istiyorsun
***
Eninde sonunda benim olacaksın
Hadi naz yapma
Sevgiyi, aşkı bende bulacaksın
Yabana atma
***
Bıktırma, usandırma
Yeter beni kızdırma
Gel artık kollarıma
Gül döktüm yollarına
***
Gel gündüzle gece olalım
Gel gökyüzünde yıldız olalım
Seninle mutlu yarınlara koşalım
Gel beraber mesut olalım
***
Gel gündüzle gece olalım
Gel gökyüzünde yıldız olalım
Seninle mutlu yarınlara koşalım
Gel beraber mesut olalım
***
Geçmiyor ki sensiz geceler
Rüyalar yetmiyor
İsyan ediyor içimde sevgiler
Sabrım tükeniyor
***
Eninde sonunda benim olacaksın
Hadi naz yapma
Sevgiyi, aşkı bende bulacaksın
Yabana atma
***
Bıktırma, usandırma
Yeter beni kızdırma
Gel artık kollarıma
Gül döktüm yollarına
***
Gel gündüzle gece olalım
Gel gökyüzünde yıldız olalım
Seninle mutlu yarınlara koşalım
Gel beraber mesut olalım
***
Gel gündüzle gece olalım
Gel gökyüzünde yıldız olalım
Seninle mutlu yarınlara koşalım
Gel beraber mesut olalım
***
Gel gündüzle gece olalım
Gel gökyüzünde yıldız olalım
Seninle mutlu yarınlara koşalım
Gel beraber mesut olalım
-
Ben hayal kurup da masal yazmadım
Sözlerim bir aşkın hatırasıdır
Kimsenin kalbine girip gezmedim
İzlerim bir aşkın hatırasıdır
***
Bir benim dünyada şansı dönmeyen
Talihi bir kere güldü denmeyen
Yıllardır yağmuru yaşı dinmeyen
Gözlerim bir aşkın hatırasıdır
Hatırasıdır hatırasıdır
Dövüle dövüle moraran bağrım
Dizlerim bir aşkın hatırasıdır
***
Ömründen üç gece zor verdi bana
Ömrünce yanacak kor verdi bana
O güzel ismini sır verdi bana
Gizlerim bir aşkın hatırasıdır
-
-
Gönlüm batmış bir denize
Çırpınmak bir çare değil
Kader küsmüş ikimize
Ağlamak bir çare değil
***
Hep sırdaşım gecelerle
Bütün oldum hecelerle
Sultanlarla ecelerle
Yaşamak bir çare değil
***
Ben alıştım acılara
Gönlüm açık sancılara
Ben alıştım acılara
Gönlüm açık sancılara
***
Veda edip hancılara
Çekip gitmek çare değil
Veda edip hancılara
Çekip gitmek çare değil
***
Kimse bakmaz eyvahıma
Can dayanmaz bu ahıma
Asi olup Allahım'a
İsyan etmek çare değil
***
Hep sırdaşım gecelerle
Bütün oldum hecelerle
Sultanlarla ecelerle
Yaşamak bir çare değil
***
Ben alıştım acılara
Gönlüm açık sancılara
Ben alıştım acılara
Gönlüm açık sancılara
***
Veda edip hancılara
Çekip gitmek çare değil
Veda edip hancılara
Çekip gitmek çare değil
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