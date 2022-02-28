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7/24 Dinle Sen Benimsin

Sen Benimsin Şarkı Sözleri

Sibel Can Sen Benimsin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Sen Benimsin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sen Benimsin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sibel Can

Sibel Can

Sen Benimsin

  • Bir Sıkımlık Canım Vardı

  • Doğum Günüm

  • Maraz

  • Yar Yar

  • Aramızda Dağlar Var

  • Hey Adamım

  • Kanadı Kırık Aşk

  • Su Bile Yok Sana

  • Sen Benimsin

  • Elveda Aşkım Sana

  • İki Gönül

  • Deli Yürekli Yarim

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