Bir Sıkımlık Canım Vardı Aldanmışım, aldanmışım gözlerine, gözlerine Yalan yanlış sözlerine, sözlerine Duygularım darmadağın Anladım ki iflah olmaz senin aşkın Aldanmışım gözlerine, gözlerine *** Yalan yanlış sözlerine Duygularım darmadağın Anladım ki iflah olmaz senin aşkın Anladım ki yanlış limana demir attım *** Bir sıkımlık canım vardı, canım vardı Bak aşkından içim yandı, içim yandı Bir sıkımlık canım vardı, canım vardı Aşkından feleğim şaştı *** Aldanmışım gözlerine, gözlerine Yalan yanlış sözlerine Duygularım darmadağın Anladım ki iflah olmaz senin aşkın Anladım ki yanlış limana demir attım *** Bir sıkımlık canım vardı, canım vardı Bak aşkından içim yandı, içim yandı Bir sıkımlık canım vardı, canım vardı Aşkından feleğim şaştı *** Bir sıkımlık canım vardı, canım vardı Bak aşkından içim yandı, içim yandı Bir sıkımlık canım vardı, canım vardı Aşkından feleğim şaştı Ah aşkından feleğim şaştı *** Bir sıkımlık canım vardı Yar aşkından içim yandı Bir sıkımlık canım vardı Yar aşkından içim yandı *** Bir sıkımlık, bir sıkımlık canım vardı, canım vardı Yar aşkından aah içim yandı Bir sıkımlık, bir sıkımlık canım vardı, canım vardı Yar aşkından içim yandı aah Bir sıkımlık canım vardı aah, aah, aah

Doğum Günüm Kutlu olsun doğum günün canım İyi ki doğdun ah balayım balım son ayım Şimdi en güzel olgun çağın Nice nice yıllara ah güzel son ayım *** Mutluyum bugün çok huzurluyum Aşkımın doğum günü iyi ki doğdun güzel son ayım Mutluyum bugün çok huzurluyum Aşkımın doğum günü canım benim son ayım *** Nice yıllara canım ne çabuk ne hoş geçiyor zaman Senin kalbin benim sarayım kutlu olsun doğum günün canım Nice yıllara canım ne çabuk ne hoş geçiyor zaman Senin kalbin benim sarayım kutlu olsun doğum günün canım

Maraz Dileseydin peşinden gider miydin Bir solukta uçar gider miydin Tutan yok elimden neden ne bileyim Tek tesellim şimdi olmuş nefesin *** Ah maraz maraz fidan idim maraz Dondum dala maraz düsenin dostu olmaz Aman maraz maraz insan vurdum duymaz İçim yanar maraz düşene kimse ağlamaz *** Gözlerimden silinmez dertlerim Acı gerçek ne varsa hepsini çekerim Ahın mı tuttu böylesi yaşanmaz Sıra söyle kimde maraz deli gibi uslanmaz