Bitmeseydi O Gece Şarkı Sözleri
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Sibel Can
Bitmeseydi O Gece
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Sensiz seni yaşadım, seni içtim her gece
Şu ömrüm tükenseydi
Bitmeseydi, bitmeseydi, bitmeseydi o gece
***
Sensiz seni yaşadım seni içtim her gece
Şu ömrüm tükenseydi
Bitmeseydi, bitmeseydi, bitmeseydi o gece
***
Ellerin ellerimde gözlerin gözlerimde
Şu ömrüm tükenseydi bitmeseydi o gece
Ellerin ellerimde gözlerin gözlerimde
Şu ömrüm tükenseydi bitmeseydi o gece
***
Alın yazım böyleymiş bahtım saçımdan kara
Kadeh kırık gönül boş sensiz günüm kapkara
Yıllar geçse aradan unutma beni ara
Şu ömrüm tükenseydi bitmeseydi o gece
Şu ömrüm tükenseydi bitmeseydi o gece
Bitmeseydi o gece