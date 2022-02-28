Sensiz seni yaşadım, seni içtim her gece Şu ömrüm tükenseydi Bitmeseydi, bitmeseydi, bitmeseydi o gece *** Sensiz seni yaşadım seni içtim her gece Şu ömrüm tükenseydi Bitmeseydi, bitmeseydi, bitmeseydi o gece *** Ellerin ellerimde gözlerin gözlerimde Şu ömrüm tükenseydi bitmeseydi o gece Ellerin ellerimde gözlerin gözlerimde Şu ömrüm tükenseydi bitmeseydi o gece *** Alın yazım böyleymiş bahtım saçımdan kara Kadeh kırık gönül boş sensiz günüm kapkara Yıllar geçse aradan unutma beni ara Şu ömrüm tükenseydi bitmeseydi o gece Şu ömrüm tükenseydi bitmeseydi o gece Bitmeseydi o gece