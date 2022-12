Anladım şimdi Dünyanın rengi Sensiz soluk Sensiz donuk Dönmüyor sanki Bir derdim varken İkincisi çok Çözüm belli aslında O da sende yok *** Aman aman zaman Dedikleri yalan Gezdim sensiz bin cihan Vazgeçemedim *** Biz senle sevdik yeterince Aşkın o masum edebiyle Bir yerden düşsek Tek şansın olsa beni tutardın sen elinle Bunu düşündüm biraz önce *** Biz senle sevdik yeterince Aşkın o masum edebiyle Hayat yolunda bir kaç hatayla Ölüp giderdik bir gün öyle Buna üzüldüm biraz önce Bize üzüldüm biraz önce *** Görmedin belki aşk neyin dengi Her gün sonu aynı konu Gelmedin gittin Bir duygum varken ikincisi çok Sonuç belli aslında korktuğun da yok *** Aman aman zaman Dedikleri yalan Gezdim sensiz bin cihan Vazgeçemedim *** Biz senle sevdik yeterince Aşkın o masum edebiyle Bir yerden düşsek Tek şansın olsa beni tutardın sen elinle Bunu düşündüm biraz önce *** Biz senle sevdik yeterince Aşkın o masum edebiyle Hayat yolunda bir kaç hatayla Ölüp giderdik bir gün öyle Buna üzüldüm biraz önce Bize üzüldüm biraz önce *** Biz senle sevdik yeterince Aşkın o masum edebiyle Hayat yolunda bir kaç hatayla Ölüp giderdik bir gün öyle Buna üzüldüm biraz önce Bize üzüldüm biraz önce

Bugüne kadar dikkat ettim, herkes aldı İçime çekmediğim bir of mu kaldı? Beni suçladın, telafili huylarımı Ben az bıraktım, o ne ara çoğaldı? *** Bugüne kadar dikkat ettim, herkes aldı İçime çekmediğim bir of mu kaldı? Beni suçladın, telafili huylarımı Ben az bıraktım, o ne ara çoğaldı? *** Alınanı da gelsin yanıma yanı başıma salınanı da Bi' gece kalan da olan olur bu handa düzenli barınanı da Alınanı da gelsin yanıma yanı başıma salınanı da Bi' gece kalan da olan olur bu handa düzenli barınanı da *** Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu? Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu? *** Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu? Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu? *** Bugüne kadar dikkat ettim, herkes aldı İçime çekmediğim bir of mu kaldı? Beni suçladın, telafili huylarımı Ben az bıraktım, o ne ara çoğaldı? *** Alınanı da gelsin yanıma yanı başıma salınanı da Bi' gece kalan da olan olur bu handa düzenli barınanı da Alınanı da gelsin yanıma yanı başıma salınanı da Bi' gece kalan da olan olur bu handa düzenli barınanı da *** Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu? Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu? *** Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu? Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu? *** Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu? *** Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu? Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu?