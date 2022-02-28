Bu da Geçer Şarkı Sözleri
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Bu da geçer, bu da geçer
Alışmalısın, alışmalısın, dayanmalısın
Hemen karar verme, sabret, bu da geçer
Alışmalısın, dayanmalısın, dayanmalısın
***
Böyle kalmaz zamanla düzelir elbet
Bu da geçer arkadaş sakın üzülme
Yarın başka bir gündür yarını bekle
Bu da geçer arkadaş sakın üzülme
***
Bu da geçer, bu da geçer
Dayanmalıyız, alışmalıyız, dayanmalıyız
***
Hayat gönlünce olmaz, yanılıyorsun
Ömrün yaslarla dolmaz, büyütüyorsun
Hayat gönlünce olmaz, yanılıyorsun
Ömrün yaslarla dolmaz, büyütüyorsun
***
Gül geç bir şeyin kalmaz, ne duruyorsun
Bu da geçer arkadaş, sakın üzülme
Bu da geçer, bu da geçer
Dayanmalıyız, alışmalıyız, dayanmalıyız
Bu da geçer, bu da geçer
Alışmalıyız, alışmalıyız, dayanmalıyız