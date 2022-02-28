Bu da geçer, bu da geçer Alışmalısın, alışmalısın, dayanmalısın Hemen karar verme, sabret, bu da geçer Alışmalısın, dayanmalısın, dayanmalısın *** Böyle kalmaz zamanla düzelir elbet Bu da geçer arkadaş sakın üzülme Yarın başka bir gündür yarını bekle Bu da geçer arkadaş sakın üzülme *** Bu da geçer, bu da geçer Dayanmalıyız, alışmalıyız, dayanmalıyız *** Hayat gönlünce olmaz, yanılıyorsun Ömrün yaslarla dolmaz, büyütüyorsun Hayat gönlünce olmaz, yanılıyorsun Ömrün yaslarla dolmaz, büyütüyorsun *** Gül geç bir şeyin kalmaz, ne duruyorsun Bu da geçer arkadaş, sakın üzülme Bu da geçer, bu da geçer Dayanmalıyız, alışmalıyız, dayanmalıyız Bu da geçer, bu da geçer Alışmalıyız, alışmalıyız, dayanmalıyız