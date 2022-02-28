Bugünlerde Şarkı Sözleri
Sibel Can Bugünlerde şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Bugünlerde şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bugünlerde sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bugünlerde bugünlerde ah
Yüzüm gülmez bugünlerde
Yaram derin içerimde
Dermansızım bugünlerde
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Kalem kaşlım bahar gözlüm
Yüreğimde sevdan gizli
Kalem kaşlım bahar gözlüm
Yüreğimde sevdan gizli
***
Aşka düştüm derbederim
Huzursuzum bugünlerde
Aşka düştüm derbederim
Huzursuzum bugünlerde
***
Uzaklardan bakma öyle
Gel yanıma sarıl bana
Uzaklardan bakma öyle
Gel yanıma sarıl bana
***
Gönlüm doysun yârim sana
Efkârlıyım bugünlerde
Gönlüm doysun yârim sana
Efkârlıyım bugünlerde
***
Kalem kaşlım bahar gözlüm
Yüreğimde sevdan gizli
Kalem kaşlım bahar gözlüm, ah
Yüreğimde sevdan gizli
***
Aşka düştüm derbederim
Huzursuzum bugünlerde
Aşka düştüm derbederim
Huzursuzum bugünlerde...