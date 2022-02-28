Sevgilim arama, bilmem ner'deyim İstersen kalbinde bulursun beni Bir kuru yaprağım, esen yeldeyim İstersen yanında bulursun beni *** Sevgilim arama, bilmem ner'deyim İstersen kalbinde bulursun beni Bir kuru yaprağım, esen yeldeyim İstersen yanında bulursun beni *** Anarsın sevgilim şarkımı çalıp Anarsın sevgilim maziye dalıp Anarsın sevgilim şarkımı çalıp Anarsın sevgilim resmime bakıp *** Uzakta olsan da rüyana alıp İstersen gecende bulursun beni Uzakta olsan da rüyana alıp İstersen gecende bulursun beni *** Ne günler görüyor, yaşıyor insan Ne yasak duygular taşıyor insan Sen de benim gibi sarhoş olursan İçtiğin kadehte bulursun beni *** Ne günler görüyor, yaşıyor insan Ne yasak duygular taşıyor insan Sen de benim gibi sarhoş olursan İçtiğin kadehte bulursun beni *** Anarsın sevgilim şarkımı çalıp Anarsın sevgilim maziye dalıp Anarsın sevgilim şarkımı çalıp Anarsın sevgilim resmime bakıp *** Uzakta olsan da rüyana alıp İstersen gecende bulursun beni Uzakta olsan da rüyana alıp İstersen gecende bulursun beni