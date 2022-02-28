Bulursun Beni Şarkı Sözleri
Sibel Can Bulursun Beni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Bulursun Beni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bulursun Beni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sevgilim arama, bilmem ner'deyim
İstersen kalbinde bulursun beni
Bir kuru yaprağım, esen yeldeyim
İstersen yanında bulursun beni
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Sevgilim arama, bilmem ner'deyim
İstersen kalbinde bulursun beni
Bir kuru yaprağım, esen yeldeyim
İstersen yanında bulursun beni
***
Anarsın sevgilim şarkımı çalıp
Anarsın sevgilim maziye dalıp
Anarsın sevgilim şarkımı çalıp
Anarsın sevgilim resmime bakıp
***
Uzakta olsan da rüyana alıp
İstersen gecende bulursun beni
Uzakta olsan da rüyana alıp
İstersen gecende bulursun beni
***
Ne günler görüyor, yaşıyor insan
Ne yasak duygular taşıyor insan
Sen de benim gibi sarhoş olursan
İçtiğin kadehte bulursun beni
***
Ne günler görüyor, yaşıyor insan
Ne yasak duygular taşıyor insan
Sen de benim gibi sarhoş olursan
İçtiğin kadehte bulursun beni
***
Anarsın sevgilim şarkımı çalıp
Anarsın sevgilim maziye dalıp
Anarsın sevgilim şarkımı çalıp
Anarsın sevgilim resmime bakıp
***
Uzakta olsan da rüyana alıp
İstersen gecende bulursun beni
Uzakta olsan da rüyana alıp
İstersen gecende bulursun beni