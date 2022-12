İçimde bir kıpırtı var, hayrola Hop oturup, hop kalkıyor gönül okuyor canıma Ne desem boş sığmıyor ki ele avuca Diyor ki Leyla kavuştu Mecnununa *** Ooof, ooof Gafil avladı bu kez kahpe felek Bir yolunu bulup oyuna getirdi yine Tuzaklarına düşürdü beni bilerek *** Ooof, ooof Her halinden azıcık belli o da Yere bakan yürek yakanlardan Ateşten gömlek *** Yine başımda kavak yelleri Bacayı sardı yarin alevleri Deli yansa da gönül aldırmıyor *** Ama çakmak çakmak o gözleri Tam on iki den vurdu kalbimi Olan oldu bu gönül Ferman dinlemiyor *** Bakışı gülüşü pek hoş, ağzından bal akıyor Onsuz hayat boş can katıyor canıma İçimde kelebekler uçuşuyor Yol aldım aşıklar diyarına *** Ooof, ooof Gafil avladı bu kez kahpe felek Bir yolunu bulup oyuna getirdi yine Tuzaklarına düşürdü beni bilerek *** Ooof, ooof Her halinden azıcık belli o da Yere bakan yürek yakanlardan Ateşten gömlek *** Yine başımda kavak yelleri Bacayı sardı yarin alevleri Deli yansa da gönül aldırmıyor *** Ama çakmak çakmak o gözleri Tam on iki den vurdu kalbimi Olan oldu bu gönül Ferman dinlemiyor *** Yine başımda kavak yelleri Bacayı sardı yarin alevleri Deli yansa da gönül aldırmıyor *** Ama çakmak çakmak o gözleri Tam on iki den vurdu kalbimi Olan oldu bu gönül Ferman dinlemiyor *** Olan oldu bu gönül Ferman dinlemiyor Olan oldu bu gönül Ferman dinlemiyor