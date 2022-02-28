Çakmak Çakmak Şarkı Sözleri
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İçimde bir kıpırtı var, hayrola
Hop oturup, hop kalkıyor gönül okuyor canıma
Ne desem boş sığmıyor ki ele avuca
Diyor ki Leyla kavuştu Mecnununa
***
Ooof, ooof
Gafil avladı bu kez kahpe felek
Bir yolunu bulup oyuna getirdi yine
Tuzaklarına düşürdü beni bilerek
***
Ooof, ooof
Her halinden azıcık belli o da
Yere bakan yürek yakanlardan
Ateşten gömlek
***
Yine başımda kavak yelleri
Bacayı sardı yarin alevleri
Deli yansa da gönül aldırmıyor
***
Ama çakmak çakmak o gözleri
Tam on iki den vurdu kalbimi
Olan oldu bu gönül
Ferman dinlemiyor
***
Bakışı gülüşü pek hoş, ağzından bal akıyor
Onsuz hayat boş can katıyor canıma
İçimde kelebekler uçuşuyor
Yol aldım aşıklar diyarına
***
Ooof, ooof
Gafil avladı bu kez kahpe felek
Bir yolunu bulup oyuna getirdi yine
Tuzaklarına düşürdü beni bilerek
***
Ooof, ooof
Her halinden azıcık belli o da
Yere bakan yürek yakanlardan
Ateşten gömlek
***
Yine başımda kavak yelleri
Bacayı sardı yarin alevleri
Deli yansa da gönül aldırmıyor
***
Ama çakmak çakmak o gözleri
Tam on iki den vurdu kalbimi
Olan oldu bu gönül
Ferman dinlemiyor
***
Yine başımda kavak yelleri
Bacayı sardı yarin alevleri
Deli yansa da gönül aldırmıyor
***
Ama çakmak çakmak o gözleri
Tam on iki den vurdu kalbimi
Olan oldu bu gönül
Ferman dinlemiyor
***
Olan oldu bu gönül
Ferman dinlemiyor
Olan oldu bu gönül
Ferman dinlemiyor