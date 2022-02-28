İşte Türk Sanat Müziği İşte Sibel Can Şarkı Sözleri
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Sibel Can
İşte Türk Sanat Müziği İşte Sibel Can
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Canımın yoldaşı ol
Gönlüme bin neşe bırak
Canımın yoldaşı ol
Gönlüme bin neşe bırak
***
Ah sevgilim sevgilim
Gönlüme bin neşe bırak
***
Beni sev öp de uyut ah
Bağrına bas kırma sakın
Ah sevgilim sevgilim
Bağrına bas kırma sakın
***
Beni sev öp de uyut ah
Bağrına bas kırma sakın
Ah sevgilim sevgilim
Bağrına bas kırma sakın
***
Kara sevda gibi ah
Hülyama süzül kalbime ak
Ah ah sevgilim sevgilim
Hülyama süzül kalbime ak
***
Seni ahım kavurur ah
Başkasını sarma sakın
Ah ah sevgilim sevgilim
Başkasını sarma sakın
***
Beni sev öp de uyut ah
Bağrına bas kırma sakın
Ah sevgilim sevgilim
Bağrına bas kırma sakın
-
Baharın gülleri açtı
Yine mahzundur bu gönlüm
Etrafa neşeler saçtı
Beyhude geçti bu ömrüm
Etrafa neşeler saçtı
Beyhude geçti bu ömrüm
***
Ah gülemem, gülemem, hiç gülemem
Öyle sırdır ah bu gönlüm
Öyle sırdır ah bu gönlüm
Kimselere söyleyemem
Kimselere söyleyemem
Ah ah bu gönlüm
***
Kime canım dedim?
Terk edip kaçtı
***
Üstelik başıma başıma binbir dert açtı
Ah ah gülemem, gülemem, hiç gülemem
***
Ah öyle sırdır ah bu gönlüm
Öyle sırdır ah bu gönlüm
Kimselere söyleyemem
Kimselere söyleyemem
Ah ah bu gönlüm
-
Gönlüm yaralı bilmiyorum yâr
Yâr bana n'oldu
Gönlüm yaralı bilmiyorum yâr
Yâr bana n'oldu
***
Gül renkli yüzüm aşkın için bak
Bak yine soldu
Gül renkli yüzüm aşkın için bak
Bak yine soldu
***
Artık yetişir hasretimiz
Yılları buldu
Vallahi inan dertli gönül hep
Hep seni sordu
***
Vallahi inan dertli gönül hep
Hep seni sordu
-
Hastayım yaşıyorum
Görünmez hayalinle
Hastayım yaşıyorum
Görünmez hayalinle
***
Belki bir gün bir gün diye ah
Beklerim ümit ile
***
Belki bir gün bir gün diye ah
Beklerim ümit ile
***
Çürüyor zavallı ruhum
Aşkının hasretiyle
Çürüyor zavallı ruhum
Aşkının hasretiyle
***
Belki bir gün bir gün diye ah
Beklerim ümit ile
***
Belki bir gün bir gün diye ah
Beklerim ümit ile
-
Ne idi ne oldu halim
Çektiklerim vebalim, vebalim
Ne idi ne oldu halim
Çektiklerim vebalim, vebalim
***
Nolaydı yar nolaydı, nolaydı
Yar beni bir soraydı, soraydı
Bahtım gibi ömrüm de, ömrüm de
Solacaksa solaydı, solaydı
***
Ah, ah, ah, ah, ah
Ah, ah, ah
***
Eriştim tapamadım
Yıktım da yapamadım
***
Ah, ah, ah, ah, ah
***
Göğsüme konan kuşu
Ürküttüm tutamadım
***
Nolaydı yar nolaydı, nolaydı
Yar beni bir soraydı, soraydı
Bahtım gibi ömrüm de, ömrüm de
Solacaksa solaydı, solaydı
-
Sevmekten kim usanır
Tadına doyum olmaz
Hangi gönül uslandı ah
Sevenle oyun olmaz
***
Kaç kere yemin ettim ah
Kaç gönüle de girdim
Sensiz yapamıyorum ah
Bak yine geri geldim
***
Kaç kere yemin ettim ah
Kaç gönüle de girdim
Sensiz yapamıyorum ah
Bak yine geri geldim
***
İster yüzümü güldür
İstersen ağlat beni
Bir gecenin koynundan ah
Bin geceye at beni
***
Kaç kere yemin ettim ah
Kaç gönüle de girdim
Sensiz yapamıyorum ah
Bak yine geri geldim
***
Kaç kere yemin yemin ettim ah
Kaç gönüle de girdim
Sensiz yapamıyorum ah
Bak yine geri geri geldim
-
Söyleyemem derdimi ah kimseye
Derman, derman ol-, olmasın diye
***
İnleyen şu kalbimin sesini
Ah a yar, hayırsız yar duymasın diye
***
İnleyen şu kalbimin sesini
Ah a yar, hayırsız yar duymasın diye
***
Sakladım göz yaşımı
Vefasız o yar, o yar
Görmesin diye
***
İnleyen şu kalbimin sesini
Ah a yar, a yar duymasın diye
***
İnleyen şu kalbimin sesini
Ah a yar, a yar duymasın diye
-
Unut beni
Kalbimdeki hicranla
Yalnız kalayım
Yalnız kalayım
***
Kimsesiz bir yavru gibi
Kucağında ağlayayım
Kucağında ağlayayım
***
Kimsesiz bir yavru gibi
Kucağında ağlayayım
Kucağında ağlayayım
***
Bu kaçıncı söz verişin
Söyle nasıl inanayım?
Söyle nasıl inanayım?
***
Kimsesiz bir yavru gibi
Kucağında ağlayayım
Kucağında ağlayayım
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