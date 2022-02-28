Canımın Yoldaşı Ol Canımın yoldaşı ol Gönlüme bin neşe bırak Canımın yoldaşı ol Gönlüme bin neşe bırak *** Ah sevgilim sevgilim Gönlüme bin neşe bırak *** Beni sev öp de uyut ah Bağrına bas kırma sakın Ah sevgilim sevgilim Bağrına bas kırma sakın *** Beni sev öp de uyut ah Bağrına bas kırma sakın Ah sevgilim sevgilim Bağrına bas kırma sakın *** Kara sevda gibi ah Hülyama süzül kalbime ak Ah ah sevgilim sevgilim Hülyama süzül kalbime ak *** Seni ahım kavurur ah Başkasını sarma sakın Ah ah sevgilim sevgilim Başkasını sarma sakın *** Beni sev öp de uyut ah Bağrına bas kırma sakın Ah sevgilim sevgilim Bağrına bas kırma sakın

Baharın Gülleri Açtı Baharın gülleri açtı Yine mahzundur bu gönlüm Etrafa neşeler saçtı Beyhude geçti bu ömrüm Etrafa neşeler saçtı Beyhude geçti bu ömrüm *** Ah gülemem, gülemem, hiç gülemem Öyle sırdır ah bu gönlüm Öyle sırdır ah bu gönlüm Kimselere söyleyemem Kimselere söyleyemem Ah ah bu gönlüm *** Kime canım dedim? Terk edip kaçtı *** Üstelik başıma başıma binbir dert açtı Ah ah gülemem, gülemem, hiç gülemem *** Ah öyle sırdır ah bu gönlüm Öyle sırdır ah bu gönlüm Kimselere söyleyemem Kimselere söyleyemem Ah ah bu gönlüm

Gönlüm Yaralı Gönlüm yaralı bilmiyorum yâr Yâr bana n'oldu Gönlüm yaralı bilmiyorum yâr Yâr bana n'oldu *** Gül renkli yüzüm aşkın için bak Bak yine soldu Gül renkli yüzüm aşkın için bak Bak yine soldu *** Artık yetişir hasretimiz Yılları buldu Vallahi inan dertli gönül hep Hep seni sordu *** Vallahi inan dertli gönül hep Hep seni sordu

Hastayım Yaşıyorum Hastayım yaşıyorum Görünmez hayalinle Hastayım yaşıyorum Görünmez hayalinle *** Belki bir gün bir gün diye ah Beklerim ümit ile *** Belki bir gün bir gün diye ah Beklerim ümit ile *** Çürüyor zavallı ruhum Aşkının hasretiyle Çürüyor zavallı ruhum Aşkının hasretiyle *** Belki bir gün bir gün diye ah Beklerim ümit ile *** Belki bir gün bir gün diye ah Beklerim ümit ile

Ne İdi Ne Oldu Halim Ne idi ne oldu halim Çektiklerim vebalim, vebalim Ne idi ne oldu halim Çektiklerim vebalim, vebalim *** Nolaydı yar nolaydı, nolaydı Yar beni bir soraydı, soraydı Bahtım gibi ömrüm de, ömrüm de Solacaksa solaydı, solaydı *** Ah, ah, ah, ah, ah Ah, ah, ah *** Eriştim tapamadım Yıktım da yapamadım *** Ah, ah, ah, ah, ah *** Göğsüme konan kuşu Ürküttüm tutamadım *** Nolaydı yar nolaydı, nolaydı Yar beni bir soraydı, soraydı Bahtım gibi ömrüm de, ömrüm de Solacaksa solaydı, solaydı

Sevmekten Kim Usanır Sevmekten kim usanır Tadına doyum olmaz Hangi gönül uslandı ah Sevenle oyun olmaz *** Kaç kere yemin ettim ah Kaç gönüle de girdim Sensiz yapamıyorum ah Bak yine geri geldim *** Kaç kere yemin ettim ah Kaç gönüle de girdim Sensiz yapamıyorum ah Bak yine geri geldim *** İster yüzümü güldür İstersen ağlat beni Bir gecenin koynundan ah Bin geceye at beni *** Kaç kere yemin ettim ah Kaç gönüle de girdim Sensiz yapamıyorum ah Bak yine geri geldim *** Kaç kere yemin yemin ettim ah Kaç gönüle de girdim Sensiz yapamıyorum ah Bak yine geri geri geldim

Söyleyemem Derdimi Söyleyemem derdimi ah kimseye Derman, derman ol-, olmasın diye *** İnleyen şu kalbimin sesini Ah a yar, hayırsız yar duymasın diye *** İnleyen şu kalbimin sesini Ah a yar, hayırsız yar duymasın diye *** Sakladım göz yaşımı Vefasız o yar, o yar Görmesin diye *** İnleyen şu kalbimin sesini Ah a yar, a yar duymasın diye *** İnleyen şu kalbimin sesini Ah a yar, a yar duymasın diye