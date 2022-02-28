Çek Git Başımdan Şarkı Sözleri
Sibel Can Çek Git Başımdan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Çek Git Başımdan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Çek Git Başımdan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sibel Can
Çek Git Başımdan
Tüm Şarkıları
-
Rahat ol, o kadar da kızmadım
Rahat ol, ne dediysen duymadım
Rahat ol, seni sevdiğim kadar
Emin ol, başka bir aşk bulmadım…
***
Sayende geldi geçti aşk, gönül çağımdan
Bir damla öfken aktı gitti gözyaşımdan
Aslında bir tek varlığım, sana dert olan
İçime aktığın gibi kolayca, git başımdan…
***
Çek git başımdan
Çek git başımdan
Bu kadar ağladım
Yalanmış her şey en başından…
***
Çek git başımdan
Çek git başımdan
Ecelin olmaya değer
Akan şu gözyaşımdan…