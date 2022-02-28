Rahat ol, o kadar da kızmadım Rahat ol, ne dediysen duymadım Rahat ol, seni sevdiğim kadar Emin ol, başka bir aşk bulmadım… *** Sayende geldi geçti aşk, gönül çağımdan Bir damla öfken aktı gitti gözyaşımdan Aslında bir tek varlığım, sana dert olan İçime aktığın gibi kolayca, git başımdan… *** Çek git başımdan Çek git başımdan Bu kadar ağladım Yalanmış her şey en başından… *** Çek git başımdan Çek git başımdan Ecelin olmaya değer Akan şu gözyaşımdan…