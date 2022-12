Cemrem buralardan gittin gideli Hasretini giydim dağlarda gezdim Gittiğinden beri şuram yanıyor Acıya çileye derde mimlendim *** Her nereye baksam sen orada oldun Dağ bayır demedim dolandım durdum Ey kaşına gözüne kurban olduğum Gözyaşımda bile resmini gördüm *** Her nereye baksam sen orada oldun Dağ bayır demedim dolandım durdum Ey kaşına gözüne kurban olduğum Gözyaşımda bile resmini gördüm *** Cemrem ben sensizken aklımdan oldum Dişlerimi sıktım elimi ovdum Dosta küskün etti hasretin beni Başımı devirdim de yasa büründüm *** Her nereye baksam sen orada oldun Dağ bayır demedim dolandım durdum Ey kaşına gözüne kurban olduğum Gözyaşımda bile resmini gördüm *** Her nereye baksam sen orada oldun Dağ bayır demedim dolandım durdum Ey kaşına gözüne kurban olduğum Gözyaşımda bile resmini gördüm *** Ey kaşına gözüne kurban olduğum Gözyaşımda bile resmini gördüm

Gel, gel yalnız bir şartım var Gururunu nefretini geldiğin yerde bırak Sev, sev yalnız bir şartım var Canına benden başka yoldaş olmasın Ayrılık hançeri bizi vurmasın İçelim, içelim, içelim aşkın şarabını Kendimizden geçelim *** Hadi içelim aşkın şarabını meşk edelim Yemin edelim ayrılmak yok diye and içelim Hadi içelim aşkın şarabını meşk edelim Yemin edelim ayrılmak yok diye and içelim Terk etmek yok and içelim *** Gel, gel yalnız bir şartım var Gururunu nefretini geldiğin yerde bırak Sev, sev yalnız bir şartım var Canına benden başka yoldaş olmasın Ayrılık hançeri bizi vurmasın İçelim, içelim, içelim aşkın şarabını Kendimizden geçelim *** Hadi içelim aşkın şarabını meşk edelim Yemin edelim ayrılmak yok diye and içelim Hadi içelim aşkın şarabını meşk edelim Yemin edelim ayrılmak yok diye and içelim Terk etmek yok and içelim *** Hadi içelim aşkın şarabını meşk edelim Yemin edelim ayrılmak yok diye and içelim Terk etmek yok and içelim And içelim