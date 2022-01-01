Cici Kız Uzaktan hoş gelir sevdalı sesin Acılar çekmekti tek hediyesi Yazıktır sana, bak benden söylemesi İnan ki şimdi cici kızım ben *** Sevdana çoktandır darılmışım ben Geçmişin acısı çıkmasın senden Yazıktır sana, bak benden söylemesi İnan ki şimdi cici kızım ben *** Kork benden, sürüm sürüm sürünmekten Kaç benden aklın varsa kaç tez elden Kork benden, inim inim inlemekten Kaç benden, aklın varsa kaç tez elden *** Bir aşık ol da gör, harcanmak neymiş Artık bu oyunu biliyorum ben Öcünü alırım ben de eskilerin İnan ki şimdilik cici kızım ben *** Üstüme gelme hiç, pişman olursun Seninle oynarım, dertli olursun Yazıktır sana bak benden söylemesi İnan ki şimdilik cici kızım ben *** Kork benden, sürüm sürüm sürünmekten Kaç benden aklın varsa kaç tez elden Kork benden, inim inim inlemekten Kaç benden, vakit varken kaç elimden *** Kork benden, sürüm sürüm sürünmekten Kaç benden aklın varsa kaç tez elden Kork benden, inim inim inlemekten Kaç benden, vakit varken kaç elimden *** Kork benden, inim inim inlemekten Kaç benden, vakit varken kaç elimden

Bu Kalp Seni Unutur mu? Yıllar geçse de üstünden Bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden Bu kalp seni unutur mu? *** Bir hasretlik yüzün vardı İçinde bir hüzün vardı Söyleyecek sözüm vardı Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? *** Bir hasretlik yüzün vardı İçinde bir hüzün vardı Söyleyecek sözüm vardı Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? *** Anlamı yok tüm sözlerin Sensiz geçen gecelerin Yaşanacak senelerin, of Bu kalp seni unutur mu? *** Bambaşka bir hâlin vardı Fark etmeden beni sardı Benliğimi benden aldı Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? *** Bambaşka bir hâlin vardı Fark etmeden beni sardı Benliğimi benden aldı Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? *** Bana aşkı veren sendin Sonra alıp giden sendin Yollarımız ayrı derdin Bu kalp seni unutur mu? *** Oysa düşlerim başkaydı Birdenbire yarım kaldı Yaşanacak çok şey vardı Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? *** Bambaşka bir hâlin vardı Fark etmeden beni sardı Benliğimi benden aldı, of Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu?

Dilberim Sar beni Ben sana kendimi feda etmişim Sev beni Bu canı uğruna heba etmişim Sevgilim her şeyim Gönlüme taht kuran Dilberim *** Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor Bu sizi bitmiyor Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor Bu sizi bitmiyor Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim *** Vur beni O gözler o kaşlar ne işe yarar Yor beni Feryatlar figanlar beni oyalar Sevgilim her şeyim Gönlüme taht kuran Dilberim *** Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için Denedim Yetmiyor dertlerim bitmiyor bu sizi bitmiyor Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor bu sizi bitmiyor Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim