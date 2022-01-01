8inci Şarkı Sözleri
Sibel Can 8inci şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can 8inci şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 8inci sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Uzaktan hoş gelir sevdalı sesin
Acılar çekmekti tek hediyesi
Yazıktır sana, bak benden söylemesi
İnan ki şimdi cici kızım ben
***
Sevdana çoktandır darılmışım ben
Geçmişin acısı çıkmasın senden
Yazıktır sana, bak benden söylemesi
İnan ki şimdi cici kızım ben
***
Kork benden, sürüm sürüm sürünmekten
Kaç benden aklın varsa kaç tez elden
Kork benden, inim inim inlemekten
Kaç benden, aklın varsa kaç tez elden
***
Bir aşık ol da gör, harcanmak neymiş
Artık bu oyunu biliyorum ben
Öcünü alırım ben de eskilerin
İnan ki şimdilik cici kızım ben
***
Üstüme gelme hiç, pişman olursun
Seninle oynarım, dertli olursun
Yazıktır sana bak benden söylemesi
İnan ki şimdilik cici kızım ben
***
Kork benden, sürüm sürüm sürünmekten
Kaç benden aklın varsa kaç tez elden
Kork benden, inim inim inlemekten
Kaç benden, vakit varken kaç elimden
***
Kork benden, sürüm sürüm sürünmekten
Kaç benden aklın varsa kaç tez elden
Kork benden, inim inim inlemekten
Kaç benden, vakit varken kaç elimden
***
Kork benden, inim inim inlemekten
Kaç benden, vakit varken kaç elimden
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Yıllar geçse de üstünden
Bu kalp seni unutur mu?
Kader gibi istemeden
Bu kalp seni unutur mu?
***
Bir hasretlik yüzün vardı
İçinde bir hüzün vardı
Söyleyecek sözüm vardı
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalp seni unutur mu?
Kalbim seni unutur mu?
***
Bir hasretlik yüzün vardı
İçinde bir hüzün vardı
Söyleyecek sözüm vardı
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalp seni unutur mu?
Kalbim seni unutur mu?
***
Anlamı yok tüm sözlerin
Sensiz geçen gecelerin
Yaşanacak senelerin, of
Bu kalp seni unutur mu?
***
Bambaşka bir hâlin vardı
Fark etmeden beni sardı
Benliğimi benden aldı
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalp seni unutur mu?
Kalbim seni unutur mu?
***
Bambaşka bir hâlin vardı
Fark etmeden beni sardı
Benliğimi benden aldı
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalp seni unutur mu?
Kalbim seni unutur mu?
***
Bana aşkı veren sendin
Sonra alıp giden sendin
Yollarımız ayrı derdin
Bu kalp seni unutur mu?
***
Oysa düşlerim başkaydı
Birdenbire yarım kaldı
Yaşanacak çok şey vardı
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalp seni unutur mu?
Kalbim seni unutur mu?
***
Bambaşka bir hâlin vardı
Fark etmeden beni sardı
Benliğimi benden aldı, of
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalp seni unutur mu?
Kalbim seni unutur mu?
-
Sar beni
Ben sana kendimi feda etmişim
Sev beni
Bu canı uğruna heba etmişim
Sevgilim her şeyim
Gönlüme taht kuran Dilberim
***
Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için
Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için
Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor Bu sizi bitmiyor
Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim
Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor Bu sizi bitmiyor
Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim
***
Vur beni
O gözler o kaşlar ne işe yarar
Yor beni
Feryatlar figanlar beni oyalar
Sevgilim her şeyim
Gönlüme taht kuran Dilberim
***
Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için
Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için
Denedim Yetmiyor dertlerim bitmiyor bu sizi bitmiyor
Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim
Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor bu sizi bitmiyor
Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim
-
"Unut" deme bana, unutamam
Sevemem kolay kolay da unutamam
"Söz" dedi bana unutamam
Kalamam yalnız yalnız da uyuyamam
***
Nereden bileyim çekip gideceğini?
Ellerin olup bana göz süzeceğini
Nereden bileyim çekip gideceğini?
Ellerin olup bana göz süzeceğini
***
Töremiz bu muydu?
Sözümüz bu muydu?
Yazımız bu muydu?
Ne olur susma küçüğüm
***
Töremiz bu muydu?
Sözümüz bu muydu?
Yazımız bu muydu?
Ne olur susma küçüğüm
***
"Unut" deme bana, unutamam
Sevemem kolay kolay da unutamam
"Söz" dedi bana unutamam
Kalamam yalnız yalnız da uyuyamam
***
Nereden bileyim çekip gideceğini?
Ellerin olup bana göz süzeceğini
Nereden bileyim çekip gideceğini?
Ellerin olup bana göz süzeceğini
***
Töremiz bu muydu?
Sözümüz bu muydu?
Yazımız bu muydu?
Ne olur susma küçüğüm
***
Töremiz bu muydu?
Sözümüz bu muydu?
Yazımız bu muydu?
Ne olur susma küçüğüm
***
Töremiz bu muydu?
Yazımız bu muydu?
Ne olur susma küçüğüm
***
Töremiz bu muydu?
Sözümüz bu muydu?
Yazımız bu muydu?
Ne olur susma
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