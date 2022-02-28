Daha Yolun Başındayım Şarkı Sözleri
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Sibel Can
Daha Yolun Başındayım
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Daha yolun başındayım, kararlıyım
Çok şey var bilmediğin
Beni üzen yıllar değil
Bitmeyecek sevgiler görmedim
***
Daha yolun başındayım, kararlıyım
Çok şey var bilmediğin
Beni üzen yıllar değil
Bitmeyecek sevgiler görmedim
***
Ayrılıp ta gidenler
Aşkı ziyan edenler
Kime hesap verecek
***
Herkes tanık
Tanrım büyük
O her şeyi görür kimin kalbi kırık
***
Düşmanım değilsin
Beddua edemem
Affeder mi seni bilmem ama
Ben affedemem, ben affedemem
***
Herkes tanık
Tanrım büyük
O her şeyi görür kimin kalbi kırık
***
Düşmanım değilsin
Beddua edemem
Affeder mi seni bilmem ama
Ben affedemem, ben affedemem
***
Daha yolun başındayım, kararlıyım
Çok şey var bilmediğin
Beni üzen yıllar değil
Bitmeyecek sevgiler görmedim
***
Ayrılıp ta gidenler
Aşkı ziyan edenler
Kime hesap verecek
***
Herkes tanık
Tanrım büyük
O her şeyi görür kimin kalbi kırık
***
Düşmanım değilsin
Beddua edemem
Affeder mi seni bilmem ama
Ben affedemem, ben affedemem
***
Herkes tanık
Tanrım büyük
O her şeyi görür kimin kalbi kırık
***
Düşmanım değilsin
Beddua edemem
Affeder mi seni bilmem ama
Ben affedemem, ben affedemem