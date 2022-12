Daha yolun başındayım, kararlıyım Çok şey var bilmediğin Beni üzen yıllar değil Bitmeyecek sevgiler görmedim *** Daha yolun başındayım, kararlıyım Çok şey var bilmediğin Beni üzen yıllar değil Bitmeyecek sevgiler görmedim *** Ayrılıp ta gidenler Aşkı ziyan edenler Kime hesap verecek *** Herkes tanık Tanrım büyük O her şeyi görür kimin kalbi kırık *** Düşmanım değilsin Beddua edemem Affeder mi seni bilmem ama Ben affedemem, ben affedemem *** Herkes tanık Tanrım büyük O her şeyi görür kimin kalbi kırık *** Düşmanım değilsin Beddua edemem Affeder mi seni bilmem ama Ben affedemem, ben affedemem *** Daha yolun başındayım, kararlıyım Çok şey var bilmediğin Beni üzen yıllar değil Bitmeyecek sevgiler görmedim *** Ayrılıp ta gidenler Aşkı ziyan edenler Kime hesap verecek *** Herkes tanık Tanrım büyük O her şeyi görür kimin kalbi kırık *** Düşmanım değilsin Beddua edemem Affeder mi seni bilmem ama Ben affedemem, ben affedemem *** Herkes tanık Tanrım büyük O her şeyi görür kimin kalbi kırık *** Düşmanım değilsin Beddua edemem Affeder mi seni bilmem ama Ben affedemem, ben affedemem