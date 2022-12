Adın düşmez herkesin dilinden Sabır bekleme artık benden Bir yanımda sevgin durur Dur gitme ne olur Herkes güler eğlenir Olanlar bize olur *** Anlamam ben dinlemem ben Hata yapma, affedemem Anlamam ben dinlemem ben Hata yapma, affetmem *** Dedikodu, dedikodu yaptırma Kafamın tasını da attırma Elleri kendine baktırma Tadımızı tuzumuzu kaçırma Seven kıskanır unutma *** Dedikodu, dedikodu yaptırma Kafamın tasını da attırma Elleri kendine baktırma Tadımızı tuzumuzu kaçırma Seven kıskanır unutma *** Adın düşmez herkesin dilinden Sabır bekleme artık benden Bir yanımda sevgin durur Dur gitme ne olur Herkes güler eğlenir Olanlar bize olur *** Anlamam ben dinlemem ben Hata yapma, affedemem Anlamam ben dinlemem ben Hata yapma, affetmem *** Dedikodu, dedikodu yaptırma Kafamın tasını da attırma Elleri kendine baktırma Tadımızı tuzumuzu kaçırma Seven kıskanır unutma *** Dedikodu, dedikodu yaptırma Kafamın tasını da attırma Elleri kendine baktırma Tadımızı tuzumuzu kaçırma Seven kıskanır unutma