Dedikodu Şarkı Sözleri
Sibel Can Dedikodu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Dedikodu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dedikodu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Adın düşmez herkesin dilinden
Sabır bekleme artık benden
Bir yanımda sevgin durur
Dur gitme ne olur
Herkes güler eğlenir
Olanlar bize olur
***
Anlamam ben dinlemem ben
Hata yapma, affedemem
Anlamam ben dinlemem ben
Hata yapma, affetmem
***
Dedikodu, dedikodu yaptırma
Kafamın tasını da attırma
Elleri kendine baktırma
Tadımızı tuzumuzu kaçırma
Seven kıskanır unutma
***
Dedikodu, dedikodu yaptırma
Kafamın tasını da attırma
Elleri kendine baktırma
Tadımızı tuzumuzu kaçırma
Seven kıskanır unutma
***
Adın düşmez herkesin dilinden
Sabır bekleme artık benden
Bir yanımda sevgin durur
Dur gitme ne olur
Herkes güler eğlenir
Olanlar bize olur
***
Anlamam ben dinlemem ben
Hata yapma, affedemem
Anlamam ben dinlemem ben
Hata yapma, affetmem
***
Dedikodu, dedikodu yaptırma
Kafamın tasını da attırma
Elleri kendine baktırma
Tadımızı tuzumuzu kaçırma
Seven kıskanır unutma
***
Dedikodu, dedikodu yaptırma
Kafamın tasını da attırma
Elleri kendine baktırma
Tadımızı tuzumuzu kaçırma
Seven kıskanır unutma