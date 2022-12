Sen ellerimi tuttuğun anda Alev alev yanar bu sevda Sen gözlerime baktığın anda İçin için ağlar bu sevda *** Dur, yıkma duvarlarımı Oysa her şeyim gizli kalmalı Aşkımız, dikenli gül dalı Bahar gelmeden açmamalı *** Deli yüreğim at at biraz Aşka hasret kaldım bu yaz Gizli gizli gel, yapma naz Sevenlerin günahı olmaz *** Deli yüreğim at at biraz Aşka hasret kaldım bu yaz Gizli gizli gel, yapma naz Sevenlerin günahı olmaz *** Sen ellerimi tuttuğun anda Alev alev yanar bu sevda Sen gözlerime baktığın anda İçin için ağlar bu sevda *** Dur, yıkma duvarlarımı Oysa her şeyim gizli kalmalı Aşkımız, dikenli gül dalı Bahar gelmeden açmamalı *** Deli yüreğim at at biraz Aşka hasret kaldım bu yaz Gizli gizli gel, yapma naz Sevenlerin günahı olmaz *** Deli yüreğim at at biraz Aşka hasret kaldım bu yaz Gizli gizli gel, yapma naz Sevenlerin günahı olmaz *** Deli yüreğim at at biraz Aşka hasret kaldım bu yaz Gizli gizli gel, yapma naz Sevenlerin günahı olmaz *** Deli yüreğim at at biraz Aşka hasret kaldım bu yaz Gizli gizli gel, yapma naz Sevenlerin günahı olmaz Sevenlerin günahı olmaz Sevenlerin günahı olmaz