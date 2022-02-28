Deli Yüreğim Şarkı Sözleri
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Sen ellerimi tuttuğun anda
Alev alev yanar bu sevda
Sen gözlerime baktığın anda
İçin için ağlar bu sevda
***
Dur, yıkma duvarlarımı
Oysa her şeyim gizli kalmalı
Aşkımız, dikenli gül dalı
Bahar gelmeden açmamalı
***
Deli yüreğim at at biraz
Aşka hasret kaldım bu yaz
Gizli gizli gel, yapma naz
Sevenlerin günahı olmaz
***
Deli yüreğim at at biraz
Aşka hasret kaldım bu yaz
Gizli gizli gel, yapma naz
Sevenlerin günahı olmaz
***
Sen ellerimi tuttuğun anda
Alev alev yanar bu sevda
Sen gözlerime baktığın anda
İçin için ağlar bu sevda
***
Dur, yıkma duvarlarımı
Oysa her şeyim gizli kalmalı
Aşkımız, dikenli gül dalı
Bahar gelmeden açmamalı
***
Deli yüreğim at at biraz
Aşka hasret kaldım bu yaz
Gizli gizli gel, yapma naz
Sevenlerin günahı olmaz
***
Deli yüreğim at at biraz
Aşka hasret kaldım bu yaz
Gizli gizli gel, yapma naz
Sevenlerin günahı olmaz
***
Deli yüreğim at at biraz
Aşka hasret kaldım bu yaz
Gizli gizli gel, yapma naz
Sevenlerin günahı olmaz
***
Deli yüreğim at at biraz
Aşka hasret kaldım bu yaz
Gizli gizli gel, yapma naz
Sevenlerin günahı olmaz
Sevenlerin günahı olmaz
Sevenlerin günahı olmaz