Deli Yürekli Yarim Şarkı Sözleri
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Sibel Can
Deli Yürekli Yarim
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Seni gördüm, sevdalandım
Aşkın ile paralandım
Araya ayrılık girince
Yüreğimden yaralandım
***
İsmin her an dilimde
Hayalin, hayalin gözlerimde
***
Hey benim, of, deli yürekli yârim
Senden uzaklarda ne olacak bu hâlim?
Hey benim deli yürekli yârim
Senden uzaklarda ne olacak, ne olacak bu hâlim?
***
Hey benim deli yürekli yârim
Senden uzaklarda ne olacak bu hâlim?
Hey benim deli yürekli yârim
Senden uzaklarda ne olacak bu hâlim?
***
Seni gördüm, sevdalandım
Aşkın ile paralandım
Araya ayrılık girince
Yüreğimden yaralandım
***
İsmin her an dilimde
Hayalin, hayalin gözlerimde
***
Hey benim, of, deli yürekli yârim
Senden uzaklarda ne olacak bu hâlim?
Hey benim deli yürekli yârim
Senden uzaklarda ne olacak, ne olacak bu hâlim?
***
Hey benim deli yürekli yârim
Senden uzaklarda ne olacak bu hâlim?
Hey benim deli yürekli yârim
Senden uzaklarda ne olacak bu hâlim?
***
Hey benim deli yürekli yârim
Senden uzaklarda ne olacak bu hâlim?
Hey benim deli yürekli yârim
Senden uzaklarda ne olacak, ne olacak bu hâlim?