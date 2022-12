Seni gördüm, sevdalandım Aşkın ile paralandım Araya ayrılık girince Yüreğimden yaralandım *** İsmin her an dilimde Hayalin, hayalin gözlerimde *** Hey benim, of, deli yürekli yârim Senden uzaklarda ne olacak bu hâlim? Hey benim deli yürekli yârim Senden uzaklarda ne olacak, ne olacak bu hâlim? *** Hey benim deli yürekli yârim Senden uzaklarda ne olacak bu hâlim? Hey benim deli yürekli yârim Senden uzaklarda ne olacak bu hâlim? *** Seni gördüm, sevdalandım Aşkın ile paralandım Araya ayrılık girince Yüreğimden yaralandım *** İsmin her an dilimde Hayalin, hayalin gözlerimde *** Hey benim, of, deli yürekli yârim Senden uzaklarda ne olacak bu hâlim? Hey benim deli yürekli yârim Senden uzaklarda ne olacak, ne olacak bu hâlim? *** Hey benim deli yürekli yârim Senden uzaklarda ne olacak bu hâlim? Hey benim deli yürekli yârim Senden uzaklarda ne olacak bu hâlim? *** Hey benim deli yürekli yârim Senden uzaklarda ne olacak bu hâlim? Hey benim deli yürekli yârim Senden uzaklarda ne olacak, ne olacak bu hâlim?