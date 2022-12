Sevmek çok zormuş Sevmemek çok zor Sevilmemek çok zor Sevdim ama sevildim mi? Bilemiyorum *** Ağlamak çok zor Ağlamamak çok zor Ağlayamamak çok zor Her gün seni kaderimden dileniyorum *** Bir dilenciyim senden aşkı dilenen Her fırsatta hor görülüp belki gülüp alay edilen Bir dilenciyim geleceğini bilmeyen Senden ne para ne pul nede acımanı bekleyen *** Kırdım kırılmayan Gururumu ve o çok değer verdiğim onurumu Serdim yollarına ömür boyu beslediğim büyüttüğüm Yaşatan umudumu Bekliyorum her gün Sen görmek için ve çizmen için kaderimin yolunu *** Beklemek zormuş Sabretmek çok zor Bekletilmek çok zor Ömrümün her köşesinde seni bekliyorum *** Aşk olmasaydı böylesine yanmazdım Senden bir melek yaratıp secde edip kalmazdım Ben ne dilenci Ne de bir gurursuzum Çok sevdiğim için böyle aşık böyle mutsuzum *** Kırdım kırılmayan Gururumu ve o çok değer verdiğim onurumu Serdim yollarına ömür boyu beslediğim büyüttüğüm Yaşatan umudumu Bekliyorum her gün Sen görmek için ve çizmen için kaderimin yolunu