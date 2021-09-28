Sibel Can

Hülya Avşar 10 Ekim 1963 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. Hülya Avşar ilk olarak 1983 yılında Bulvar gazetesinin düzenlediği Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci seçilmesiyle gündeme geldi. Ancak onu gündeme taşıyan olay evli olduğu ortaya çıkınca tacının geri alınmasıyla oldu ve tüm dikkatleri üzerine çekti. Güzellik yarışmasında tacının geri alınmasından sonra Hülya Avşar, Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı Haram filmi ile kariyer basamaklarını çıkmaya başladı. Aynı yıl “Sekreter”i ve İbrahim Tatlıses ile de “Mavi Mavi”yi çeviren Avşar, 1986 yılında “Üç Halka 25”, “Fatmagül’ün Suçu Ne” gibi filmlerin yanı sıra, “Kısrak”, “Alın Yazım”, “Dağlı Güvercin” ve “Sevda Ateşi” gibi filmlerde de rol aldı. 1987 yılında “Alamancının Karısı” ve “Bir Kırık Bebek” çektiği filmlerin ardından, 1989 yılında, Sinema Yazarları Derneği'nin düzenlediği yarışmada “en iyi kadın oyuncu” seçilen, “Fazilet” ve “Öğretmen Zeynep” filmlerinde rol aldı. Avşar, 1990'da başrolü Yaman Okay ile paylaştığı “Benim Sinemalarım”daki rolüyle, 9. Uluslararası Tahran Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü aldı. Aynı yıl çevirdiği “Hasan Boğuldu”da Avşar, Sinan Çetin'in yönetmenliğini yaptığı ve Cem Özer ile başrolü paylaştı. 1993 yapımı “Berlin in Berlin” filmdeki rolüyle Uluslararası Moskova Film Festivali’nde “en iyi kadın oyuncu” ödülünü alarak, yurt dışında düzenlenen bir festivalde ödül alan tek Türk kadın sinema sanatçısı oldu. Bu filmiyle, Kültür Bakınlığı’ndan Sinema Başarı Ödülü, ve Sinema Yazarları Derneği’nden “en iyi 5. film” ödülünün de sahibi oldu. 1995 yılında Mehmet Aslantuğ ile, evlilik ve aşk ilişkilerinde mutlu olamayan bir kadının öyküsünün işlendiği, “Bir Kadının Anatomisi” adlı filmde oynadı. Hülya Avşar,1999 yapımı Salkım Hanım’ın Taneleri filminde büyük beğeni topladı. Çektiği filmlerle şöhretin basamaklarını hızla tırmanan ancak bununla yetinmeyen Avşar, şarkıcılığın ardından, program sunuculuğuna ve tiyatroculuğa da başladı. Avşar, müzik eğitimi alarak müzikallerde performans sergiledi, albümler yaptı. 1995 yılında yayınladığı 'Yarası Saklım' adlı albümü 1,1 milyon satış yaparak kariyerindeki en çok satan albümü oldu. 1998 yılında yayınladığı 'Hayat Böyle' albümü büyük ilgi gördü. 2002 yılında piyasaya çıkardığı 'Aşıklar Delidir' albümünde Sezen Aksu ve İlhan Şeşen'e ait şarkılar, dönemin en çok dinlenenler listesinde yer aldı. 2000 yılında Kral TV tarafından düzenlenen yılın müzik ödüllerinde 'en iyi kadın şarkıcı' ödülüne layık görüldü. Hülya Avşar, Günaydın'da köşe yazarlığı yaptıktan sonra, Hülya Avşar Show'u hazırladı ve sundu. Programıyla aynı anda sergilediği tek kişilik tiyatro oyununun yanı sıra reklam filmlerinde oynadı ve 'Hülya' adlı aylık dergi çıkardı. Hülya Avşar albüm çalışmalarına son dönemde ara verse de verdiği konserlerle sahne almaya ve dinleyenleriyle buluşmaya devam ediyor. Avşar aynı zamanda dizilerde yer almaya ve hayat verdiği farklı karakterlerle seyircisiyle buluşuyor.