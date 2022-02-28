Sen Benimsin Şarkı Sözleri
Sibel Can Sen Benimsin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Sen Benimsin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sen Benimsin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Kutlu olsun doğum günün canım
İyi ki doğdun ah balayım balım son ayım
Şimdi en güzel olgun çağın
Nice nice yıllara ah güzel son ayım
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Mutluyum bugün çok huzurluyum
Aşkımın doğum günü iyi ki doğdun güzel son ayım
Mutluyum bugün çok huzurluyum
Aşkımın doğum günü canım benim son ayım
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Nice yıllara canım ne çabuk ne hoş geçiyor zaman
Senin kalbin benim sarayım kutlu olsun doğum günün canım
Nice yıllara canım ne çabuk ne hoş geçiyor zaman
Senin kalbin benim sarayım kutlu olsun doğum günün canım
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Aldanmışım, aldanmışım gözlerine, gözlerine
Yalan yanlış sözlerine, sözlerine
Duygularım darmadağın
Anladım ki iflah olmaz senin aşkın
Aldanmışım gözlerine, gözlerine
***
Yalan yanlış sözlerine
Duygularım darmadağın
Anladım ki iflah olmaz senin aşkın
Anladım ki yanlış limana demir attım
***
Bir sıkımlık canım vardı, canım vardı
Bak aşkından içim yandı, içim yandı
Bir sıkımlık canım vardı, canım vardı
Aşkından feleğim şaştı
***
Aldanmışım gözlerine, gözlerine
Yalan yanlış sözlerine
Duygularım darmadağın
Anladım ki iflah olmaz senin aşkın
Anladım ki yanlış limana demir attım
***
Bir sıkımlık canım vardı, canım vardı
Bak aşkından içim yandı, içim yandı
Bir sıkımlık canım vardı, canım vardı
Aşkından feleğim şaştı
***
Bir sıkımlık canım vardı, canım vardı
Bak aşkından içim yandı, içim yandı
Bir sıkımlık canım vardı, canım vardı
Aşkından feleğim şaştı
Ah aşkından feleğim şaştı
***
Bir sıkımlık canım vardı
Yar aşkından içim yandı
Bir sıkımlık canım vardı
Yar aşkından içim yandı
***
Bir sıkımlık, bir sıkımlık canım vardı, canım vardı
Yar aşkından aah içim yandı
Bir sıkımlık, bir sıkımlık canım vardı, canım vardı
Yar aşkından içim yandı aah
Bir sıkımlık canım vardı aah, aah, aah
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Dileseydin peşinden gider miydin
Bir solukta uçar gider miydin
Tutan yok elimden neden ne bileyim
Tek tesellim şimdi olmuş nefesin
***
Ah maraz maraz fidan idim maraz
Dondum dala maraz düsenin dostu olmaz
Aman maraz maraz insan vurdum duymaz
İçim yanar maraz düşene kimse ağlamaz
***
Gözlerimden silinmez dertlerim
Acı gerçek ne varsa hepsini çekerim
Ahın mı tuttu böylesi yaşanmaz
Sıra söyle kimde maraz deli gibi uslanmaz
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Yokluğun bende çok zor, anılar tuzak
Yıllarım şimdi dargın, uykular yasak
Ben ne yaptım sana, gözlerin uzak
Hasretler koyup gittin, garip gönlüme
***
Yokluğun bende çok zor, anılar tuzak
Yıllarım şimdi dargın, uykular yasak
Ben ne yaptım sana, gözlerin uzak
Hasretler koyup gittin, garip gönlüme
***
Yar yar gidiyorum, senin canın sağ olsun
Yar yar seviyorum, bu defa son olsun
Yar yar senden başkasına, bakarsam iki gözüm de kör olsun
***
Yar yar gidiyorum, senin canın sağ olsun
Yar yar seviyorum, bu defa son olsun
Yar yar senden başkasına, bakarsam iki gözüm de kör olsun
***
Arayıp beni bir gün soruyor musun
Elleri benim gibi sarıyor musun
Sen ne yaptın bana biliyor musun
Nasıl sildin sen beni hemen bir günde
***
Yar yar gidiyorum, senin canın sağ olsun
Yar yar seviyorum, bu defa son olsun
Yar yar senden başkasına, bakarsam iki gözüm de kör olsun
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Yar yar gidiyorum, senin canın sağ olsun
Yar yar seviyorum, bu defa son olsun
Yar yar senden başkasına, bakarsam iki gözüm de kör olsun
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