Dokunma Şarkı Sözleri
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Dokunma, dokunma
Kırılır kalbim, dokunma
Kırma, kırma
Seven kalbimi kırma
***
Dokunma, dokunma
Ben yaralı bir gönülüm
Vurup da kırıp da
Kanatıp cana dokunma
***
Anlaşmak bir bakış
Bazen de seviyorum demektir
Anlaşmak bir gülüş
Bazen de bir özür dilemektir
***
Zor değil, zor değil
"Seviyorum seni" derken
Bana özür dilemek
***
Zor değil, zor değil
"Seviyorum seni" derken
Bana özür dilemek
***
Konuşma, konuşma
Düşünmeden konuşma
Kırma, kırma
İncitip beni kırma
***
Unutma, unutma
Bugünün yarınları da var
"Hep sevdi, sevecek"
Deyip kendini avutma
***
Darılma, darılma
Seven seveni affedermiş
Darılma, darılma
Hemen nefrete sarılma
***
Dünyada en zor şey
Kırılan bir kalbi onarmaktır
İnsana yakışan
İnsanca yaşayıp var olmaktır
***
Zor değil, zor değil
"Seviyorum seni" derken
Bana özür dilemek
***
Zor değil, zor değil
"Seviyorum seni" derken
Bana özür dilemek
***
Konuşma, konuşma
Düşünmeden konuşma
Kırma, kırma
Seven gönlümü kırma
Seven gönlümü kırma, kırma