Dönemezsin Şarkı Sözleri
Sibel Can Dönemezsin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Dönemezsin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dönemezsin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Neredesin sen, kiminlesin sen?
Beni böyle bırakıp da gidemezsin sen
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Uydun eller sözüne, beni sensiz bıraktın
Kimler aldattı seni, hangisine inandın?
Kimler aldattı seni, hangisine inandın?
Boş sözlere aldanıp, gitmezsin sandım
***
Kim bilir ki nerdesin, hangi yaban eldesin?
Seni nasıl, seni nasıl özledim
***
Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla
Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla
Neredesin sen, of kiminlesin sen?
***
Gelemezsin sen, dönemezsin sen
Kabahatin çoğu sende dönemezsin sen
***
Uydun eller sözüne, beni sensiz bıraktın
Kimler aldattı seni, hangisine inandın?
Kimler aldattı seni, hangisine inandın?
Boş sözlere aldanıp, gitmezsin sandım
***
Kim bilir ki nerdesin, hangi yaban eldesin?
Seni nasıl, seni nasıl özledim
***
Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla
Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla
Neredesin sen, of kiminlesin sen?