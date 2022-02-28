Neredesin sen, kiminlesin sen? Beni böyle bırakıp da gidemezsin sen *** Uydun eller sözüne, beni sensiz bıraktın Kimler aldattı seni, hangisine inandın? Kimler aldattı seni, hangisine inandın? Boş sözlere aldanıp, gitmezsin sandım *** Kim bilir ki nerdesin, hangi yaban eldesin? Seni nasıl, seni nasıl özledim *** Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla Neredesin sen, of kiminlesin sen? *** Gelemezsin sen, dönemezsin sen Kabahatin çoğu sende dönemezsin sen *** Uydun eller sözüne, beni sensiz bıraktın Kimler aldattı seni, hangisine inandın? Kimler aldattı seni, hangisine inandın? Boş sözlere aldanıp, gitmezsin sandım *** Kim bilir ki nerdesin, hangi yaban eldesin? Seni nasıl, seni nasıl özledim *** Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla Neredesin sen, of kiminlesin sen?