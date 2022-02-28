Sanırdım gündüzdü onlarla gecem İçimde ümitti dost bildiklerim Ne zaman yıkılıp yere düştüysem Bırakıp da gitti dost bildiklerim Gitti dost bildiklerim, gitti *** Sanırdım gündüzdü onlarla gecem İçimde ümitti dost bildiklerim Ne zaman yıkılıp yere düştüysem Bırakıp da gitti dost bildiklerim *** Ne zaman yıkılıp yere düştüysem Bırakıp da gitti, gitti dost bildiklerim Nerede o sözlere kandığım günler? Her gülen yüzü dost sandığım günler Acıdan kahrolup yandığım günler Terk edip de gitti dost bildiklerim Acıdan kahrolup yandığım günler Terk edip de gitti dost bildiklerim *** Korkar oldum bana dostum diyenden Varsa var olandan, yoksa gidenden Ne onlardan eser kaldı, ne benden Beni benden etti dost bildiklerim Ne onlardan eser kaldı, ne benden Beni benden etti dost bildiklerim *** Meydana çıkalı asıl çehreler Aydınlanmaz oldu artık geceler Yalanlar tükendi, düştü maskeler Beni benden etti dost bildiklerim Yalanlar tükendi, düştü maskeler Beni benden çaldı, çaldı dost bildiklerim *** Beni benden etti dost bildiklerim Beni benden çaldı dost bildiklerim