Dost Bildiklerim Şarkı Sözleri
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Sibel Can
Dost Bildiklerim
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Sanırdım gündüzdü onlarla gecem
İçimde ümitti dost bildiklerim
Ne zaman yıkılıp yere düştüysem
Bırakıp da gitti dost bildiklerim
Gitti dost bildiklerim, gitti
***
Sanırdım gündüzdü onlarla gecem
İçimde ümitti dost bildiklerim
Ne zaman yıkılıp yere düştüysem
Bırakıp da gitti dost bildiklerim
***
Ne zaman yıkılıp yere düştüysem
Bırakıp da gitti, gitti dost bildiklerim
Nerede o sözlere kandığım günler?
Her gülen yüzü dost sandığım günler
Acıdan kahrolup yandığım günler
Terk edip de gitti dost bildiklerim
Acıdan kahrolup yandığım günler
Terk edip de gitti dost bildiklerim
***
Korkar oldum bana dostum diyenden
Varsa var olandan, yoksa gidenden
Ne onlardan eser kaldı, ne benden
Beni benden etti dost bildiklerim
Ne onlardan eser kaldı, ne benden
Beni benden etti dost bildiklerim
***
Meydana çıkalı asıl çehreler
Aydınlanmaz oldu artık geceler
Yalanlar tükendi, düştü maskeler
Beni benden etti dost bildiklerim
Yalanlar tükendi, düştü maskeler
Beni benden çaldı, çaldı dost bildiklerim
***
Beni benden etti dost bildiklerim
Beni benden çaldı dost bildiklerim