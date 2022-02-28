Dünya Dönüyor Şarkı Sözleri
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Sen ne dersen de, sen ne dersen de
Dünya dönüyor dönecek, hayat sensiz de sürecek
Bitecek acılar, bu günler bitecek
Sen ne dersen de
***
Yalan değil, yalan değil
Seni sevdiğim yalan değil, kahrolduğum yalan değil
Duyarsan bir gün başka sevgili bulduğumu
Yalan değil, yalan değil
***
Artık kızmıyorum kaderime, bıraktı beni kendime
Bahtın açık olsun, yolun açık olsun, bırak beni kendime
***
Dünya dönüyor, dönecek
Hayat sensiz de sürecek
Bitecek acılar, bu günler bitecek
Sen ne dersen de, sen ne dersen de
***
Unutacağım, unutacağım
Gözlerinin rengini
Acı veren sevgini
Karar verdim artık senin her şeyini unutacağım
***
Kader değil, kader değil
İçimdeki duygular, kaybettiğim umutlar
Zalimce imzalanan o acı hatıralar
Kader değil, kader değil
***
Artık kızmıyorum kaderime, bıraktı beni kendime
Bahtın açık olsun, yolun açık olsun, bırak beni kendime
***
Dünya dönüyor, dönecek
Hayat sensiz de sürecek
Bitecek acılar, bu günler bitecek
Sen ne dersen de, sen ne dersen de