Sen ne dersen de, sen ne dersen de Dünya dönüyor dönecek, hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar, bu günler bitecek Sen ne dersen de *** Yalan değil, yalan değil Seni sevdiğim yalan değil, kahrolduğum yalan değil Duyarsan bir gün başka sevgili bulduğumu Yalan değil, yalan değil *** Artık kızmıyorum kaderime, bıraktı beni kendime Bahtın açık olsun, yolun açık olsun, bırak beni kendime *** Dünya dönüyor, dönecek Hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar, bu günler bitecek Sen ne dersen de, sen ne dersen de *** Unutacağım, unutacağım Gözlerinin rengini Acı veren sevgini Karar verdim artık senin her şeyini unutacağım *** Kader değil, kader değil İçimdeki duygular, kaybettiğim umutlar Zalimce imzalanan o acı hatıralar Kader değil, kader değil *** Artık kızmıyorum kaderime, bıraktı beni kendime Bahtın açık olsun, yolun açık olsun, bırak beni kendime *** Dünya dönüyor, dönecek Hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar, bu günler bitecek Sen ne dersen de, sen ne dersen de