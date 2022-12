Senle oturup bir akşamüstü İstanbul'u seyredelim Bizi sararken akşamın hüznü Gel maziyi yad edelim *** İstersen aşkın olurum İstersen gizli kalırım İstersen yıllar sayarım Eğer istersen *** İstersen aşkın olurum İstersen gizli kalırım İstersen yıllar yakarım Eğer istersen *** İnan ki sana kırgın değilim Bir deli rüzgar esti kapılıp gittim Yalnızlığıma dargın değilim Yalandı o an canım beni sevmediğin *** Senle oturup bir akşamüstü İstanbul'u seyredelim Bizi sararken akşamın hüznü Gel maziyi yad edelim *** İstersen aşkın olurum İstersen gizli kalırım İstersen yıllar sayarım Eğer istersen *** İstersen aşkın olurum İstersen gizli kalırım İstersen yıllar yakarım Eğer istersen *** İnan ki sana kırgın değilim Bir deli rüzgar esti kapılıp gittim Yalnızlığıma dargın değilim Yalandı o an canım beni sevmediğin *** İnan ki sana dargın değilim Bir deli rüzgar esti kapılıp gittim Yalnızlığıma dargın değilim Yalandı o an canım beni sevmediğin