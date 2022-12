On parmağı, on kara Eloğlu değil mi, bırakır ortada İşin gücün rast gitmez ki Ensende gölgem değil, ahım varsa *** Azalmıyor, çoğalıyor eyvahlar Ben ne yaptımla geçiyor yıllar Yalnız Allah'a, emanetiz hepimiz Sana emanetim sandım, ah şu kafam *** Anamdan, babamdan bildiğim hayattan Seninle olmak için geçtim Rızasız gidilir mi, helallik istenmez mi Düşmana yapılır iş değil *** Anamdan, babamdan bildiğim hayattan Seninle olmak için geçtim Ne menem bi şeymiş, şu sevda denilen şey Eloğluna beni, kul etmiş *** Ertelenir hayatlar, bilmedik yerlere Geçiyor ömür böyle İpin bir ucu hep aşkta (aşkta) Kopunca kalırsın, hayaller peşinde *** Azalmıyor, çoğalıyor eyvahlar Ben ne yaptımla, geçiyor yıllar Yalnız Allah'a, emanetiz hepimiz Sana emanetim sandım, ah şu kafam *** Anamdan, babamdan bildiğim hayattan Seninle olmak için geçtim Rızasız gidilir mi, helallik istenmez mi Düşmana yapılır iş değil *** Anamdan, babamdan bildiğim hayattan Seninle olmak için geçtim Ne menem bi şeymiş, şu sevda denilen şey Eloğluna beni kul etmiş *** Anamdan, babamdan bildiğim hayattan Seninle olmak için geçtim Rızasız gidilir mi, helallik istenmez mi Düşmana yapılır iş...

Bugüne kadar dikkat ettim, herkes aldı İçime çekmediğim bir of mu kaldı? Beni suçladın, telafili huylarımı Ben az bıraktım, o ne ara çoğaldı? *** Bugüne kadar dikkat ettim, herkes aldı İçime çekmediğim bir of mu kaldı? Beni suçladın, telafili huylarımı Ben az bıraktım, o ne ara çoğaldı? *** Alınanı da gelsin yanıma yanı başıma salınanı da Bi' gece kalan da olan olur bu handa düzenli barınanı da Alınanı da gelsin yanıma yanı başıma salınanı da Bi' gece kalan da olan olur bu handa düzenli barınanı da *** Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu? Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu? *** Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu? Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu? *** Bugüne kadar dikkat ettim, herkes aldı İçime çekmediğim bir of mu kaldı? Beni suçladın, telafili huylarımı Ben az bıraktım, o ne ara çoğaldı? *** Alınanı da gelsin yanıma yanı başıma salınanı da Bi' gece kalan da olan olur bu handa düzenli barınanı da Alınanı da gelsin yanıma yanı başıma salınanı da Bi' gece kalan da olan olur bu handa düzenli barınanı da *** Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu? Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu? *** Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu? Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu? *** Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu? *** Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu? Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu?