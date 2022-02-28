Eloğlu On parmağı, on kara Eloğlu değil mi, bırakır ortada İşin gücün rast gitmez ki Ensende gölgem değil, ahım varsa *** Azalmıyor, çoğalıyor eyvahlar Ben ne yaptımla geçiyor yıllar Yalnız Allah'a, emanetiz hepimiz Sana emanetim sandım, ah şu kafam *** Anamdan, babamdan bildiğim hayattan Seninle olmak için geçtim Rızasız gidilir mi, helallik istenmez mi Düşmana yapılır iş değil *** Anamdan, babamdan bildiğim hayattan Seninle olmak için geçtim Ne menem bi şeymiş, şu sevda denilen şey Eloğluna beni, kul etmiş *** Ertelenir hayatlar, bilmedik yerlere Geçiyor ömür böyle İpin bir ucu hep aşkta (aşkta) Kopunca kalırsın, hayaller peşinde *** Azalmıyor, çoğalıyor eyvahlar Ben ne yaptımla, geçiyor yıllar Yalnız Allah'a, emanetiz hepimiz Sana emanetim sandım, ah şu kafam *** Anamdan, babamdan bildiğim hayattan Seninle olmak için geçtim Rızasız gidilir mi, helallik istenmez mi Düşmana yapılır iş değil *** Anamdan, babamdan bildiğim hayattan Seninle olmak için geçtim Ne menem bi şeymiş, şu sevda denilen şey Eloğluna beni kul etmiş *** Anamdan, babamdan bildiğim hayattan Seninle olmak için geçtim Rızasız gidilir mi, helallik istenmez mi Düşmana yapılır iş...

Arası Yok Mu? Bugüne kadar dikkat ettim, herkes aldı İçime çekmediğim bir of mu kaldı? Beni suçladın, telafili huylarımı Ben az bıraktım, o ne ara çoğaldı? *** Bugüne kadar dikkat ettim, herkes aldı İçime çekmediğim bir of mu kaldı? Beni suçladın, telafili huylarımı Ben az bıraktım, o ne ara çoğaldı? *** Alınanı da gelsin yanıma yanı başıma salınanı da Bi' gece kalan da olan olur bu handa düzenli barınanı da Alınanı da gelsin yanıma yanı başıma salınanı da Bi' gece kalan da olan olur bu handa düzenli barınanı da *** Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu? Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu? *** Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu? Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu? *** Bugüne kadar dikkat ettim, herkes aldı İçime çekmediğim bir of mu kaldı? Beni suçladın, telafili huylarımı Ben az bıraktım, o ne ara çoğaldı? *** Alınanı da gelsin yanıma yanı başıma salınanı da Bi' gece kalan da olan olur bu handa düzenli barınanı da Alınanı da gelsin yanıma yanı başıma salınanı da Bi' gece kalan da olan olur bu handa düzenli barınanı da *** Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu? Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu? *** Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu? Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu? *** Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu? *** Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu? Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu?

Beyaz Sayfa Tanrım, bunu saymıyorum, affet Bir hayat yetmiyor öğrenmeye Ne çabuk geçmiş seneler, hayret Ben daha yeni başladım büyümeye Aklım gelmedi hâlâ başıma Bunu deneme diye farz et *** Çok harcadım, çok ziyan ettim Gençtim, güzeldim, cahildim Sandım ki, bu bahçede kış yok derken Hakikatle uyandım *** Göz açıp kapayıncaya gül solmuş Bülbüller figanda Donmuş duvarda fotoğraflar Bir varmış, bir yokmuş *** Göz açıp kapayıncaya gül solmuş Bülbüller figanda Donmuş duvarda fotoğraflar Bir varmış, bir yokmuş *** Tanrım bunu borcuma say da Bir şans daha yaz, geçme kayda Haksız çok hesap kitap var ya Toplamını önce koyup alt alta Sonra başlamalı Yeniden açmalı bi' beyaz sayfa *** Çok harcadım, çok ziyan ettim Gençtim, güzeldim, cahildim Sandım ki, bu bahçede kış yok derken Hakikatle uyandım *** Göz açıp kapayıncaya gül solmuş Bülbüller figanda Donmuş duvarda fotoğraflar Bir varmış, bir yokmuş *** Göz açıp kapayıncaya gül solmuş Bülbüller figanda Donmuş duvarda fotoğraflar Bir varmış, bir yokmuş

Bize Üzüldüm Anladım şimdi Dünyanın rengi Sensiz soluk Sensiz donuk Dönmüyor sanki Bir derdim varken İkincisi çok Çözüm belli aslında O da sende yok *** Aman aman zaman Dedikleri yalan Gezdim sensiz bin cihan Vazgeçemedim *** Biz senle sevdik yeterince Aşkın o masum edebiyle Bir yerden düşsek Tek şansın olsa beni tutardın sen elinle Bunu düşündüm biraz önce *** Biz senle sevdik yeterince Aşkın o masum edebiyle Hayat yolunda bir kaç hatayla Ölüp giderdik bir gün öyle Buna üzüldüm biraz önce Bize üzüldüm biraz önce *** Görmedin belki aşk neyin dengi Her gün sonu aynı konu Gelmedin gittin Bir duygum varken ikincisi çok Sonuç belli aslında korktuğun da yok *** Aman aman zaman Dedikleri yalan Gezdim sensiz bin cihan Vazgeçemedim *** Biz senle sevdik yeterince Aşkın o masum edebiyle Bir yerden düşsek Tek şansın olsa beni tutardın sen elinle Bunu düşündüm biraz önce *** Biz senle sevdik yeterince Aşkın o masum edebiyle Hayat yolunda bir kaç hatayla Ölüp giderdik bir gün öyle Buna üzüldüm biraz önce Bize üzüldüm biraz önce *** Biz senle sevdik yeterince Aşkın o masum edebiyle Hayat yolunda bir kaç hatayla Ölüp giderdik bir gün öyle Buna üzüldüm biraz önce Bize üzüldüm biraz önce

Hançer Terk edip gittiğinden beri Kalbime lokma aşk girmedi Sahipsiz kaldım Yalan gibi Bozgunum senden bile deli *** Yandı mı canın benim gibi? Yaşarken öldün mü mahkum gibi? Hasretin büyür yüreğimde Paslı kırık hançer gibi *** Kader kader Sen bize nazik davranmadın Kader kader Herkese eşit yazılmadın *** Hayat hayat Sen bize nazik davranmadın Hayat hayat Herkese eşit yaklaşmadın *** Vazgeçip gittiğinden beri Kalbime tatlı söz değmedi Sessizim sönmüş mum gibi Kalır paslı hançer izi *** Tenim unutur mu ellerini? Gönlüm bırakmıyor sevmişleri Yavaş yavaş yaktın beni Zehirli bir hançer gibi *** Kader kader Sen bize nazik davranmadın Kader kader Herkese eşit yazılmadın *** Hayat hayat Sen bize nazik davranmadın Hayat hayat Herkese eşit yaklaşmadın *** İçin için büyüyor fırtınam Çığ gibi Daha çok kanatıyor aşk sancıları Bizim için çalıyor yalnızlık çanları Daha bir ağlatıyor aşk şarkıları Böyle hüzne can mı dayanır? Öyle bakma kalp kırılır Böyle hüzne can mı dayanır? Öyle gitme kalp kırılır *** Kader kader Sen bize nazik davranmadın Kader kader Herkese eşit yazılmadın *** Hayat hayat Sen bize nazik davranmadın Hayat hayat Herkese eşit yaklaşmadın

Mucize Bir mucizeymiş artık bana dönmen Bak günler geçti haber yokmuş senden *** Ben kanar mıyım hiç yalancı yıldızlara Gözlerim yollarda beklerim yıllarca Döneceksin mutlaka Kokun hala yastığımda Sevgilim hasret sana *** Gözlerim yollarda beklerim yıllarca Döneceksin mutlaka Kokun hala yastığımda Sevgilim hasret sana *** Mucizeler zor diyorlar Böyle bir aşk yok diyorlar Seni nasıl sevdiğimi İnan ki bilmiyorlar *** Mucizeler zor diyorlar Böyle bir aşk yok diyorlar Seni nasıl sevdiğimi İnan inan bilmiyorlar

Ne Olursun Sanma kıpırdıyor kalbim Kımıldamıyor hatta açıklamıyor aşkı Sanma alışmıyor kalbim Hatırlamıyor hatta önemsemiyor farkı *** Senle bana, benle sana Bir gün daha kalmadı *** Ya gidersin ya kalırsın ya susarsın Ya hep aynı ya hep ayrı, ne şaşarsın? Ya birazdan ya da sonra ne olursun Düşününce beni öyle bi' durursun *** Ya gidersin ya kalırsın ya susarsın Ya hep aynı ya hep ayrı, ne şaşarsın? Ya birazdan ya da sonra ne olursun Düşününce beni öyle bi' durursun, ya *** Sanma kıpırdıyor kalbim Kımıldamıyor hatta açıklamıyor aşkı Sanma alışmıyor kalbim Hatırlamıyor hatta önemsemiyor farkı *** Senle bana, benle sana Bir gün daha kalmadı *** Ya gidersin ya kalırsın ya susarsın Ya hep aynı ya hep ayrı, ne şaşarsın? Ya birazdan ya da sonra ne olursun Düşününce beni öyle bi' durursun *** Ya gidersin ya kalırsın ya susarsın Ya hep aynı ya hep ayrı, ne şaşarsın? Ya birazdan ya da sonra ne olursun Düşününce beni öyle bi' durursun, ya *** Ya gidersin ya kalırsın ya susarsın Ya hep aynı ya hep ayrı, ne şaşarsın? Ya birazdan ya da sonra ne olursun Düşününce beni öyle bi' durursun

Sebep Çok değil Daha düne kadar mutluyuz sanıyordum Ne hazindir ki En azından ben bunu böyle biliyordum *** Sebep, neden ağlıyo'sun? Sebep, neden susuyorsun? Sebep, şansımız yoktu, evet *** Ben miyim bunlara sebep? Mecburiyetler sebep Çaresizdim, evet *** Konuşalım mı, sarılalım mı? İndirme gözlerini Gün olur anlatırız Birbirimize bu günleri *** Ellerin el gibi Bakışların sanki ustura İtinayla kalp kırılır Gözlerin söylüyor bunu bana *** Sebep, neden ağlıyorsun? Sebep, neden susuyorsun? Sebep, şansımız yoktu, evet *** Ben miyim bunlara sebep? Mecburiyetler sebep Çaresizdim, evet *** Konuşalım mı, sarılalım mı? İndirme gözlerini Gün olur anlatırız Birbirimize bu günleri *** Sebep, neden ağlıyorsun? Sebep, neden susuyorsun? Sebep, şansımız yoktu, evet *** Ben miyim bunlara sebep? Mecburiyetler sebep Çaresizdim, evet

Seyyah Sızlar acın yüreğine Vurur sancın dileğine Kaçsan nereye kadar Kimse sevemez yerine *** Dön bak yarınlarına Mutsuz yarınlarına Artık dokunamam ki Yalan değmiş tenine *** Günahlar yanına aldığın ahlar Hatalar ve sevdalar gibi Gezer durur çünkü seyyahlar Yasaklar kalbinde süslü tuzaklar Canını yakıyor acının içinde Kapanmaz saklasan da simsiyahlar *** Sızlar acın yüreğine Vurur sancın dileğine Kaçsan nereye kadar Kimse sevemez yerine *** Dön bak yarınlarına Mutsuz yarınlarına Artık dokunamam ki Yalan değmiş tenine *** Günahlar yanına aldığın ahlar Hatalar ve sevdalar gibi Gezer durur çünkü seyyahlar Yasaklar kalbinde süslü tuzaklar Canını yakıyor acının içinde Kapanmaz saklasan da simsiyahlar *** aaahh aaaah aahhh *** Günahlar yanına aldığın ahlar Hatalar ve sendeyim.com sevdalar gibi Gezer durur çünkü seyyahlar Yasaklar kalbinde süslü tuzaklar Canını yakıyor acının içinde Kapanmaz saklasan da simsiyahlar

Suistimal Sözün bittiği yer mi bu Değilse sabrederim Buda yeni kanun mu Okuyup hazmedelim *** Telaşlı halimden Kurt düştü aklıma Garanti başka bi el Dolaştı saçlarında *** Ah bal gibi anladın Ah hep zayıf anımı kolladın Ah seni oynaşın kurdu Ah bu defa çuvalladın *** Kopsun kıyamet o zaman Korkma duyulmaz dışardan Ben hep içime ağlarım Sesim duyulur yukardan *** Yazık gün görmeden gitti Bana kıyıp ağlatanlar Giden gitsin mühim değil Bana yeterli sağ kalanlar *** Nazın bittiği yerdeyiz Bunu kabul edelim Boyun eğdirmekti Senin asıl derdin *** Suistimalinden gelen geldi başıma İkinci bir şansı sana verende hata Ah bal gibi anladın Ah hep zayıf anımı kolladın Ah seni oynaşın kurdu Ah bu sefer çuvalladın *** Kopsun kıyamet o zaman Korkma duyulmaz dışardan Ben hep içime ağlarım Sesim duyulur yukardan *** Yazık gün görmeden gitti Bana kıyıp ağlatanlar Giden gitsin mühim değil Bana yeterli sağ kalanlar *** Kopsun kıyamet o zaman Korkma duyulmaz dışardan Ben hep içime ağlarım Sesim duyulur yukardan *** Yazık gün görmeden gitti Bana kıyıp ağlatanlar Giden gitsin mühim değil Bana yeterli sağ kalanlar