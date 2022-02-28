Bir daha sevmem ben asla Boş yere kalbimi kırma Çok şey harcadım uğruna *** Bir daha dönmem ben asla Boş yere kalbimi kırma Çok şey harcadım uğruna *** Biliyorum her şeyi Ta başından beri Gidiyorum yüreğinden, unut beni *** Elveda aşkım sana, sana Sende kalan umutlara Gidiyorum, bu son veda Haberin olsun *** Elveda aşkım sana Sende kalan umutlara Gidiyorum, bu son veda Haberin olsun, haberin olsun *** Bir daha sevmem ben asla Boş yere kalbimi kırma Çok şey harcadım uğruna *** Bir daha dönmem ben asla Boş yere kalbimi kırma Çok şey harcadım uğruna *** Biliyorum her şeyi Ta başından beri Gidiyorum yüreğinden, unut beni *** Elveda aşkım sana, sana Sende kalan umutlara Gidiyorum, bu son veda Haberin olsun *** Elveda aşkım sana, sana Sende kalan umutlara Gidiyorum, bu son veda Haberin olsun, haberin olsun *** Elveda aşkım sana, sana Sende kalan umutlara Gidiyorum, bu son veda Haberin olsun, haberin olsun