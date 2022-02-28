Elveda Aşkım Sana Şarkı Sözleri
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Sibel Can
Elveda Aşkım Sana
Tüm Şarkıları
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Bir daha sevmem ben asla
Boş yere kalbimi kırma
Çok şey harcadım uğruna
***
Bir daha dönmem ben asla
Boş yere kalbimi kırma
Çok şey harcadım uğruna
***
Biliyorum her şeyi
Ta başından beri
Gidiyorum yüreğinden, unut beni
***
Elveda aşkım sana, sana
Sende kalan umutlara
Gidiyorum, bu son veda
Haberin olsun
***
Elveda aşkım sana
Sende kalan umutlara
Gidiyorum, bu son veda
Haberin olsun, haberin olsun
***
Bir daha sevmem ben asla
Boş yere kalbimi kırma
Çok şey harcadım uğruna
***
Bir daha dönmem ben asla
Boş yere kalbimi kırma
Çok şey harcadım uğruna
***
Biliyorum her şeyi
Ta başından beri
Gidiyorum yüreğinden, unut beni
***
Elveda aşkım sana, sana
Sende kalan umutlara
Gidiyorum, bu son veda
Haberin olsun
***
Elveda aşkım sana, sana
Sende kalan umutlara
Gidiyorum, bu son veda
Haberin olsun, haberin olsun
***
Elveda aşkım sana, sana
Sende kalan umutlara
Gidiyorum, bu son veda
Haberin olsun, haberin olsun