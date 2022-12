Artık çok geç yalvarma Dönüş yok o yıllara Bil ki sana bu son veda Yürekli olmadan Meydan okumadan Yaşanmaz aşk *** Yanlış zaman Yanlış insan Tutunmak imkansız Bıktım yamalı sevdalardan *** Yanlış bahar Kış güneşi Yoruldum her bulduğumda Kaybetmekten seni *** Kıyamete kadar Kapattım kalbimi *** Azar, coşar deli gönül Bu gözler ah neler görür Hasret bana göre değil Özlemin içimde Yine seni büyütür *** Azar, coşar deli gönül Bu gözler ah neler görür Hasret bana göre değil Özlemin içimde Yine seni büyütür *** Artık çok geç yalvarma Dönüş yok o yıllara Bil ki sana bu son veda Yürekli olmadan Meydan okumadan Yaşanmaz aşk *** Yanlış zaman Yanlış insan Tutunmak imkansız Bıktım yamalı sevdalardan *** Yanlış bahar Kış güneşi Yoruldum her bulduğumda Kaybetmekten seni *** Kıyamete kadar Kapattım kalbimi *** Azar, coşar deli gönül Bu gözler ah neler görür Hasret bana göre değil Özlemin içimde Yine seni büyütür *** Azar, coşar deli gönül Bu gözler ah neler görür Hasret bana göre değil Özlemin içimde Yine seni büyütür

Ben o yâri esasında çok severim Ben o yâri esasında çok severim *** Beni yanlış anlamasın Yüreğimi dağlamasın Kalbimi kırsın gönlü olsun Haberi olsun *** Beni yanlış anlamasın Yüreğimi dağlamasın Kalbimi kırsın gönlü olsun Haberi olsun *** Ben o yâre canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yâre kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun *** Ben o yâre canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yâre kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun *** Ben o yâre ne dil döktüm ben bilirim Kimselere bakmam onu dinlerim *** Onun yüzüne bakınca Güneş utanır doğmaya Kalbime girsin gönlüm olsun Haberi olsun *** Onun yüzüne bakınca Güneş utanır doğmaya Kalbime girsin gönlüm olsun Haberi olsun *** Ben o yâre canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yâre kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun *** Ben o yâre canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yâre kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun *** Ben o yâre canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yâre kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun *** Ben o yâre canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yâre kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun