Ben zaten çıldırdım yüreğim çöllerde Avaren olmuşum sevdam dillerde Zaten çıldırdım yüreğim çöllerde Avaren olmuşum sevdam dillerde *** Deli dolu sözlerin, o güzel gözlerin Yakıyor yüreğimi bitmek bilmez bu sevgin Deli dolu sözlerin, o güzel gözlerin Yakıyor yüreğimi bitmek bilmez hiç tükenmez Sana olan bu sevgim, emrine amadeyim *** Ben senden vazgeçmem yoluna köleyim Sözünden hiç çıkmam emret öleyim Ben senden vazgeçmem yoluna köleyim Sözünden hiç çıkmam emret öleyim *** Ben senden vazgeçmem yoluna köleyim Sözünden hiç çıkmam emret öleyim Ben senden vazgeçmem yoluna köleyim Sözünden hiç çıkmam emret öleyim *** Ben zaten çıldırdım yüreğim çöllerde Avaren olmuşum sevdam dillerde Zaten çıldırdım yüreğim çöllerde Avaren olmuşum sevdam dillerde *** Deli dolu sözlerin, o güzel gözlerin Yakıyor yüreğimi bitmek bilmez bu sevgin Deli dolu sözlerin, o güzel gözlerin Yakıyor yüreğimi bitmek bilmez hiç tükenmez Sana olan bu sevgim, emrine amadeyim *** Ben senden vazgeçmem yoluna köleyim Sözünden hiç çıkmam emret öleyim Ben senden vazgeçmem yoluna köleyim Sözünden hiç çıkmam emret öleyim *** Ben senden vazgeçmem yoluna köleyim Sözünden hiç çıkmam emret öleyim Ben senden vazgeçmem yoluna köleyim Sözünden hiç çıkmam emret öleyim *** Ben senden vazgeçmem Sözünden hiç çıkmam *** Ben senden vazgeçmem yoluna köleyim Sözünden hiç çıkmam emret öleyim