Emret Öleyim Şarkı Sözleri
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Ben zaten çıldırdım yüreğim çöllerde
Avaren olmuşum sevdam dillerde
Zaten çıldırdım yüreğim çöllerde
Avaren olmuşum sevdam dillerde
***
Deli dolu sözlerin, o güzel gözlerin
Yakıyor yüreğimi bitmek bilmez bu sevgin
Deli dolu sözlerin, o güzel gözlerin
Yakıyor yüreğimi bitmek bilmez hiç tükenmez
Sana olan bu sevgim, emrine amadeyim
***
Ben senden vazgeçmem yoluna köleyim
Sözünden hiç çıkmam emret öleyim
Ben senden vazgeçmem yoluna köleyim
Sözünden hiç çıkmam emret öleyim
***
Ben senden vazgeçmem yoluna köleyim
Sözünden hiç çıkmam emret öleyim
Ben senden vazgeçmem yoluna köleyim
Sözünden hiç çıkmam emret öleyim
***
Ben zaten çıldırdım yüreğim çöllerde
Avaren olmuşum sevdam dillerde
Zaten çıldırdım yüreğim çöllerde
Avaren olmuşum sevdam dillerde
***
Deli dolu sözlerin, o güzel gözlerin
Yakıyor yüreğimi bitmek bilmez bu sevgin
Deli dolu sözlerin, o güzel gözlerin
Yakıyor yüreğimi bitmek bilmez hiç tükenmez
Sana olan bu sevgim, emrine amadeyim
***
Ben senden vazgeçmem yoluna köleyim
Sözünden hiç çıkmam emret öleyim
Ben senden vazgeçmem yoluna köleyim
Sözünden hiç çıkmam emret öleyim
***
Ben senden vazgeçmem yoluna köleyim
Sözünden hiç çıkmam emret öleyim
Ben senden vazgeçmem yoluna köleyim
Sözünden hiç çıkmam emret öleyim
***
Ben senden vazgeçmem
Sözünden hiç çıkmam
***
Ben senden vazgeçmem yoluna köleyim
Sözünden hiç çıkmam emret öleyim