Eski Toprak Şarkı Sözleri
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Boşa ah etme, a bülbül
Ne aşık kaldı ne de gül
Göç etmiş eski sevdalar
Şimdi mevsim en son eylül
Göç etmiş eski sevdalar
Şimdi mevsim en son eylül
***
Çok eskiden adı varmış
Başka bir tadı varmış
Adam gibiymiş sevmeler
Ne düzenbaz sevişmeler
Ne vedasız gitmeler
Yokmuş böyle bahaneler
***
Vedalaşıp son eylülde
Dökülmüşler yaprak yaprak
O siyah beyaz aşkların
Adı şimdi eski toprak
***
Vedalaşıp son eylülde
Dökülmüşler yaprak yaprak
O siyah beyaz aşkların
Adı şimdi eski toprak
***
Boşa ah etme, a bülbül
Ne aşık kaldı ne de gül
Göç etmiş eski sevdalar
Şimdi mevsim en son eylül
Göç etmiş eski sevdalar
Şimdi mevsim en son eylül
***
Çok eskiden adı varmış
Başka bir tadı varmış
Adam gibiymiş sevmeler
Ne düzenbaz sevişmeler
Ne vedasız gitmeler
Yokmuş böyle bahaneler
***
Vedalaşıp son eylülde
Dökülmüşler yaprak yaprak
O siyah beyaz aşkların
Adı şimdi eski toprak
***
Vedalaşıp son eylülde
Dökülmüşler yaprak yaprak
O siyah beyaz aşkların
Adı şimdi eski toprak
O siyah beyaz aşkların
Adı şimdi eski toprak, eski toprak