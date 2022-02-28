Boşa ah etme, a bülbül Ne aşık kaldı ne de gül Göç etmiş eski sevdalar Şimdi mevsim en son eylül Göç etmiş eski sevdalar Şimdi mevsim en son eylül *** Çok eskiden adı varmış Başka bir tadı varmış Adam gibiymiş sevmeler Ne düzenbaz sevişmeler Ne vedasız gitmeler Yokmuş böyle bahaneler *** Vedalaşıp son eylülde Dökülmüşler yaprak yaprak O siyah beyaz aşkların Adı şimdi eski toprak *** Vedalaşıp son eylülde Dökülmüşler yaprak yaprak O siyah beyaz aşkların Adı şimdi eski toprak *** Boşa ah etme, a bülbül Ne aşık kaldı ne de gül Göç etmiş eski sevdalar Şimdi mevsim en son eylül Göç etmiş eski sevdalar Şimdi mevsim en son eylül *** Çok eskiden adı varmış Başka bir tadı varmış Adam gibiymiş sevmeler Ne düzenbaz sevişmeler Ne vedasız gitmeler Yokmuş böyle bahaneler *** Vedalaşıp son eylülde Dökülmüşler yaprak yaprak O siyah beyaz aşkların Adı şimdi eski toprak *** Vedalaşıp son eylülde Dökülmüşler yaprak yaprak O siyah beyaz aşkların Adı şimdi eski toprak O siyah beyaz aşkların Adı şimdi eski toprak, eski toprak