Eskidi Her Şey Eskidi benim her şeyim eskidi sensiz Kayboldu ümitlerim hayallerim sensiz Eskidi benim her şeyim eskidi sensiz Kayboldu ümitlerim hayallerim sensiz *** Bu limana ne gemi ne sandal Bu gönüle ne sevda ne de yâr Bu ateşe ne yağmur ne de kar Ne yağar yanaşır artık *** Bu limana ne gemi ne sandal Bu gönüle ne sevda ne de yâr Bu ateşe ne yağmur ne de kar Ne yağar yanaşır artık *** Ağladı benim aşkım ağladı sensiz Ağladı gecelerim düşlerim sensiz Ağladı benim aşkım ağladı sensiz Ağladı gecelerim düşlerim sensiz *** Bu limana ne gemi ne sandal Bu gönüle ne sevda ne de yâr Bu ateşe ne yağmur ne de kar Ne yağar yanaşır artık *** Bu limana ne gemi ne sandal Bu gönüle ne sevda ne de yâr Bu ateşe ne yağmur ne de kar Ne yağar yanaşır artık

Akşam Güneşi Batarken ufuktan bir akşam güneşi Bırakıp gitmiştin beni sen sevgilim Yıllar yılı oldu hala dönmedin geri Ne olur ne olur ne olur dön bana *** Bak batıyor yine akşam güneşi Aşkımı dillerde gözümü yollarda Kimsesiz bırakan şu gurbet ellerde Sanki kara bulut seni saklıyor benden Ne olur ne olur ne olur dön bana Yine gölgelendi akşam güneşi

Ayrılık Mı? Bunca zaman bekledim seni Özlemlerle sevgilim Yıkıldı bütün o engeller Dönmüştün sen sevgilim *** Şimdi her şey yolunda her şey güzel Niçin kırgınsın bana Üstüne titriyorum her şeyimsin Sevgim hiç eksilmesin *** Bunca zaman bekledim seni Özlemlerle sevgilim Yıkıldı bütün o engeller Dönmüştün sen sevgilim *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Acılarla bekledim seni Vazgeçemem sevgilim Hatıralar acımaz bana Hiç bırakmaz peşimi *** Senin yanında ben bir çocuk gibi Mutlu oldum sevgilim Sanki bir şey var nazar değdi bize Göz mü var üstümüzde *** Acılarla bekledim seni Vazgeçemem sevgilim Hatıralar acımaz bana Hiç bırakmaz peşimi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi

Bile Bile Lades Bu aşk böyle yürümez Sabrım kalmadı Aman, kalmadı Benim sana diyecek Sözüm kalmadı *** Yaptıkların beni aştı Uslanmıyorsun Uslanmıyorsun Yüzüme bakmaya Yüzün kalmadı *** Ner'den çıktın karşıma? Yazık ettin aşkıma Ner'den çıktın karşıma? Yazık ettin aşkıma *** "Bile bile lades" dedim, sana Göz göre göre "Güle güle" demek, hiç zor değil Bak ona göre *** "Bile bile lades" dedim, sana Göz göre göre "Güle güle" demek, hiç zor değil Bak ona göre *** Senin yalan sözlerine İnanmam artık Aldanmam artık Dün seni affettim diye Yalvarmam artık *** Aramızda kalan ipler Koptu kopacak Aman, kopacak Sana son bir fırsat daha Tanımam artık *** Aklım geldi başıma Bakmam gözün' yaşına Aklım geldi başıma Bakmam gözün' yaşına *** "Bile bile lades" dedim, sana Göz göre göre "Güle güle" demek, hiç zor değil Bak ona göre *** "Bile bile lades" dedim, sana Göz göre göre "Güle güle" demek, hiç zor değil Bak ona göre

Bul Beni Sensiz bir kafeste hapsolmuşum Sensiz bir nehirde boğulmuşum Sensiz bir dünyada kaybolmuşum Bitmiş yorulmuşum solmuşum *** Bul beni bul dinsin bu aşkın göz yaşı Duy beni duy sussun bu kalbin çığlığı Gel bana gel umutla özleyişle gel Sev yine sen beni sev *** Bul beni bul dinsin bu aşkın göz yaşı Duy beni duy sussun bu kalbin çığlığı Gel bana gel umutla özleyişle gel Sev yine sen beni sev *** Sensiz yalnızlığa koşuyorum Sensiz cehennemi yaşıyorum Sensiz yanıp yanıp sönüyorum Seni kadehlere soruyorum *** Bul beni bul dinsin bu aşkın göz yası Duy beni duy sussun bu kalbin çığlığı Gel bana gel umutla özleyişle gel Sev yine sen beni sev *** Bul beni bul dinsin bu aşkın göz yaşı Duy beni duy sussun bu kalbin çığlığı Gel bana gel umutla özleyişle gel Sev yine sen beni sev Sev yine sen beni sev

Canım Seni İstiyor Nedir bu delilik Nedir bu çılgınlık İçim içime sığmıyor Benliğimde tarifsiz taşıdığım duygular Canım seni istiyor *** Nedir bu delilik Nedir bu çılgınlık İçim içime sığmıyor Benliğimde tarifsiz taşıdığım duygular Canım seni istiyor *** Hadi çık yollara Hadi gel bana doğru Hadi dindir içimdeki sancıları İnan istemedim bu kadar hiç kimseyi Hadi söndür tenimdeki yangınları *** Hadi çık yollara Hadi gel bana doğru Hadi dindir içimdeki sancıları İnan istemedim bu kadar hiç kimseyi Hadi söndür tenimdeki yangınları *** Nedir bu delilik Nedir bu çılgınlık İçim içime sığmıyor Benliğimde tarifsiz taşıdığım duygular Canım seni istiyor *** Nedir bu delilik Nedir bu çılgınlık İçim içime sığmıyor Benliğimde tarifsiz taşıdığım duygular Canım seni istiyor *** Hadi çık yollara Hadi gel bana doğru Hadi dindir içimdeki sancıları İnan istemedim bu kadar hiç kimseyi Hadi söndür tenimdeki yangınları *** Hadi çık yollara Hadi gel bana doğru Hadi dindir içimdeki sancıları İnan istemedim bu kadar hiç kimseyi Hadi söndür tenimdeki yangınları *** Hadi çık yollara Hadi gel bana doğru Hadi dindir içimdeki sancıları İnan istemedim bu kadar hiç kimseyi Hadi söndür tenimdeki yangınları

Gül Döktüm Yollarına Gözlerinden okunuyor Beni seviyorsun Sözlerin seni ele veriyor Sen de istiyorsun *** Eninde sonunda benim olacaksın Hadi naz yapma Sevgiyi, aşkı bende bulacaksın Yabana atma *** Bıktırma, usandırma Yeter beni kızdırma Gel artık kollarıma Gül döktüm yollarına *** Gel gündüzle gece olalım Gel gökyüzünde yıldız olalım Seninle mutlu yarınlara koşalım Gel beraber mesut olalım *** Gel gündüzle gece olalım Gel gökyüzünde yıldız olalım Seninle mutlu yarınlara koşalım Gel beraber mesut olalım *** Geçmiyor ki sensiz geceler Rüyalar yetmiyor İsyan ediyor içimde sevgiler Sabrım tükeniyor *** Eninde sonunda benim olacaksın Hadi naz yapma Sevgiyi, aşkı bende bulacaksın Yabana atma *** Bıktırma, usandırma Yeter beni kızdırma Gel artık kollarıma Gül döktüm yollarına *** Gel gündüzle gece olalım Gel gökyüzünde yıldız olalım Seninle mutlu yarınlara koşalım Gel beraber mesut olalım *** Gel gündüzle gece olalım Gel gökyüzünde yıldız olalım Seninle mutlu yarınlara koşalım Gel beraber mesut olalım *** Gel gündüzle gece olalım Gel gökyüzünde yıldız olalım Seninle mutlu yarınlara koşalım Gel beraber mesut olalım

Hatırasıdır Ben hayal kurup da masal yazmadım Sözlerim bir aşkın hatırasıdır Kimsenin kalbine girip gezmedim İzlerim bir aşkın hatırasıdır *** Bir benim dünyada şansı dönmeyen Talihi bir kere güldü denmeyen Yıllardır yağmuru yaşı dinmeyen Gözlerim bir aşkın hatırasıdır Hatırasıdır hatırasıdır Dövüle dövüle moraran bağrım Dizlerim bir aşkın hatırasıdır *** Ömründen üç gece zor verdi bana Ömrünce yanacak kor verdi bana O güzel ismini sır verdi bana Gizlerim bir aşkın hatırasıdır