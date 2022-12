Eskidi benim her şeyim eskidi sensiz Kayboldu ümitlerim hayallerim sensiz Eskidi benim her şeyim eskidi sensiz Kayboldu ümitlerim hayallerim sensiz *** Bu limana ne gemi ne sandal Bu gönüle ne sevda ne de yâr Bu ateşe ne yağmur ne de kar Ne yağar yanaşır artık *** Bu limana ne gemi ne sandal Bu gönüle ne sevda ne de yâr Bu ateşe ne yağmur ne de kar Ne yağar yanaşır artık *** Ağladı benim aşkım ağladı sensiz Ağladı gecelerim düşlerim sensiz Ağladı benim aşkım ağladı sensiz Ağladı gecelerim düşlerim sensiz *** Bu limana ne gemi ne sandal Bu gönüle ne sevda ne de yâr Bu ateşe ne yağmur ne de kar Ne yağar yanaşır artık *** Bu limana ne gemi ne sandal Bu gönüle ne sevda ne de yâr Bu ateşe ne yağmur ne de kar Ne yağar yanaşır artık

Bunca zaman bekledim seni Özlemlerle sevgilim Yıkıldı bütün o engeller Dönmüştün sen sevgilim *** Şimdi her şey yolunda her şey güzel Niçin kırgınsın bana Üstüne titriyorum her şeyimsin Sevgim hiç eksilmesin *** Bunca zaman bekledim seni Özlemlerle sevgilim Yıkıldı bütün o engeller Dönmüştün sen sevgilim *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Acılarla bekledim seni Vazgeçemem sevgilim Hatıralar acımaz bana Hiç bırakmaz peşimi *** Senin yanında ben bir çocuk gibi Mutlu oldum sevgilim Sanki bir şey var nazar değdi bize Göz mü var üstümüzde *** Acılarla bekledim seni Vazgeçemem sevgilim Hatıralar acımaz bana Hiç bırakmaz peşimi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi