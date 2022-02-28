Ev Seçelim Şarkı Sözleri
Sibel Can Ev Seçelim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Ev Seçelim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ev Seçelim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Belki bu aşkı kaderine terk edeceğiz
Tutma, düşsün, yeniden yürüteceğiz
Zamanı çekmiş üzerine uyuyan bu aşk
Uyanınca belki de zevkten sürüneceğiz
***
Tarifi yok ki, tarifine engeller var
Anlatamam ki, karşımda kanunlar var
***
Hadi gel seninle söz verelim
Konuşan konuşsun, es geçelim
Aşk bizim aşkımız, dert çekelim
Yarın gel, aşkım, ev seçelim
***
Hadi gel seninle söz verelim
Konuşan konuşsun, es geçelim
Aşk bizim aşkımız, dert çekelim
Yarın gel, aşkım, ev seçelim
***
Bence aşksız her ikimiz çabuk tükeniriz
Gurur alışkanlık, kötü, terk edeceğiz
Zamanı geçmiş ne varsa geride bırak
Kalanı yeter, şansımızı döndüreceğiz
***
Tarifi yok ki, tarifine engeller var
Anlatamam ki, karşımda kanunlar var
***
Hadi gel seninle söz verelim
Konuşan konuşsun, es geçelim
Aşk bizim aşkımız, dert çekelim
Yarın gel, aşkım, ev seçelim
***
Hadi gel seninle söz verelim
Konuşan konuşsun, es geçelim
Aşk bizim aşkımız, dert çekelim
Yarın gel, aşkım, ev seçelim
***
Gel seninle söz verelim
Konuşan konuşsun, es geçelim
Aşk bizim aşkımız, dert çekelim
Yarın gel, aşkım, ev seçelim