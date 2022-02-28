Belki bu aşkı kaderine terk edeceğiz Tutma, düşsün, yeniden yürüteceğiz Zamanı çekmiş üzerine uyuyan bu aşk Uyanınca belki de zevkten sürüneceğiz *** Tarifi yok ki, tarifine engeller var Anlatamam ki, karşımda kanunlar var *** Hadi gel seninle söz verelim Konuşan konuşsun, es geçelim Aşk bizim aşkımız, dert çekelim Yarın gel, aşkım, ev seçelim *** Hadi gel seninle söz verelim Konuşan konuşsun, es geçelim Aşk bizim aşkımız, dert çekelim Yarın gel, aşkım, ev seçelim *** Bence aşksız her ikimiz çabuk tükeniriz Gurur alışkanlık, kötü, terk edeceğiz Zamanı geçmiş ne varsa geride bırak Kalanı yeter, şansımızı döndüreceğiz *** Tarifi yok ki, tarifine engeller var Anlatamam ki, karşımda kanunlar var *** Hadi gel seninle söz verelim Konuşan konuşsun, es geçelim Aşk bizim aşkımız, dert çekelim Yarın gel, aşkım, ev seçelim *** Hadi gel seninle söz verelim Konuşan konuşsun, es geçelim Aşk bizim aşkımız, dert çekelim Yarın gel, aşkım, ev seçelim *** Gel seninle söz verelim Konuşan konuşsun, es geçelim Aşk bizim aşkımız, dert çekelim Yarın gel, aşkım, ev seçelim