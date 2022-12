Yeni bir eziyet arıyorum Onun için nefes alıyorum Kaşımı gözümü beni seven *** Başıma bir kere gelsin aşk ondan Hafızam durup şarkılar sussun Gel uyandırıp kaldır uykumdan Gel de sonrası uyuyan aşk olsun *** Kapıda bir kaçak kalpte bir sancı Gel geçer diyor lafta bir falcı Bırakıp her şeyi gittiğin yolda Gel de zor deyip kaçan aşık olsun *** Anlamı yok bu hazin konuda çıkıp ağlamanın Anlamı yok yeniden sarılıp işe başlamanın Anlamı yok perişan ederek bel bağlamanın *** Yeni bir eziyet arıyorum Onun için nefes alıyorum Kaşımı gözümü beni seven Biri için deli oluyorum *** Beni sevip acıması gerek Yere göğe taşıması gerek Ele alıp yazı tura gibi Yüreğimi okuması gerek *** Başıma bir kere gelsin aşk ondan Hafızam durup şarkılar sussun Gel uyandırıp kaldır uykumdan Gel de sonrası uyuyan aşk olsun *** Kapıda bir kaçak kalpte bir sancı Gel geçer diyor lafta bir falcı Bırakıp her şeyi gittiğin yolda Gel de zor deyip kaçan aşık olsun *** Anlamı yok bu hazin konuda çıkıp ağlamanın Anlamı yok yeniden sarılıp işe başlamanın Anlamı yok perişan ederek bel bağlamanın *** Yeni bir eziyet arıyorum Onun için nefes alıyorum Kaşımı gözümü beni seven Biri için deli oluyorum *** Beni sevip acıması gerek Yere göğe taşıması gerek Ele alıp yazı tura gibi Yüreğimi okuması gerek *** Beni sevip acıması gerek Yere göğe taşıması gerek Ele alıp yazı tura gibi Yüreğimi okuması gerek