Galata Şarkı Sözleri
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Kadehin dibini vurunca dostlar masaya
Gönlümün sokaklarında kandiller yanar
Muhabbet demini salınca hafiften havaya
Gözlerim gözlerini, felaketimi arar
***
Şimdi galatada bi' meyhanede
Aklım o zat-ı şahanede
Dostlar gönlümü eyler boşa
***
Artık kalmadı bir bahane de
Şans ne gezer divanede
Onca içtik meyler boşa
***
Sonsuz bir akşam üstü şimdi hasret
Gitmez, çakıldı kaldı semaya
Canımın canı gönlümü kahret
Gitme müptela etme cefaya
***
Kadehin dibini vurunca dostlar masaya
Gönlümün sokaklarında kandiller yanar
Muhabbet demini salınca hafiften havaya
Gözlerim gözlerini, felaketimi arar
***
Şimdi galatada bi' meyhanede
Aklım o zat-ı şahanede
Dostlar gönlümü eyler boşa
***
Artık kalmadı bir bahane de
Şans ne gezer divanede
Onca içtik meyler boşa
***
Sonsuz bir akşam üstü şimdi hasret
Gitmez, çakıldı kaldı semaya
Canımın canı gönlümü kahret
Gitme müptela etme cefaya
***
Sonsuz bir akşam üstü şimdi hasret
Gitmez, çakıldı kaldı semaya
Canımın canı gönlümü kahret
Gitme müptela etme cefaya
***
Cefaya
Cefaya