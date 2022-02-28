Gel Ey Vefasız Şarkı Sözleri
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Beni kara toprak kucaklamadan
Duy şu feryadımı gel ey vefasız
ölüp gideceğim sana doymadan
Gel de kollarına al ey vefasız
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Artık gözyaşımı döktüğüm yeter
Sil şu göz yaşımı sil ey vefasız
Nasıl bekliyorum bir bilsen seni
Gel gel ölmeden gel, gel ey vefasız
***
Yıllar gelip geçti bir tat almadan
Bende sabır kalmadı bil ey vefasız
Beni kara toprak kucaklamadan
Gel de kollarına al ey vefasız
***
Artık göz yaşımı döktüğümü yeter
Sil şu göz yaşımı sil ey vefasız
Nasıl bekliyorum bir bilsen seni
Gel gel ölmeden gel, gel ey vefasız
***
Nasıl bekliyorum bir bilsen seni
Gel gel ölmeden gel, gel ey vefasız bir bilsen seni
Gel gel ölmeden gel, gel ey vefasız