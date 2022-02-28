Beni kara toprak kucaklamadan Duy şu feryadımı gel ey vefasız ölüp gideceğim sana doymadan Gel de kollarına al ey vefasız *** Artık gözyaşımı döktüğüm yeter Sil şu göz yaşımı sil ey vefasız Nasıl bekliyorum bir bilsen seni Gel gel ölmeden gel, gel ey vefasız *** Yıllar gelip geçti bir tat almadan Bende sabır kalmadı bil ey vefasız Beni kara toprak kucaklamadan Gel de kollarına al ey vefasız *** Artık göz yaşımı döktüğümü yeter Sil şu göz yaşımı sil ey vefasız Nasıl bekliyorum bir bilsen seni Gel gel ölmeden gel, gel ey vefasız *** Nasıl bekliyorum bir bilsen seni Gel gel ölmeden gel, gel ey vefasız bir bilsen seni Gel gel ölmeden gel, gel ey vefasız