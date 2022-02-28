Gel Kıyma Şarkı Sözleri
Sibel Can Gel Kıyma şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Gel Kıyma şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gel Kıyma sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Özledin mi? Öyleyse kalk gel
Bırak artık, kim ne derse der
Yasak, günah, hayat
Ah elden gider
***
Onların kendi hikayeleri yok
Onlar sadece seyirci dünyada
Aşksız, yaşsız, hasarsız
Ah bir diyarda
***
Sen seç, ben söyledim gitti
Son sözümü ölmem artık
Bu pişmanlar ordusuna
Dönmem artık
***
Sen seç, ben söyledim gitti
Son sözümü ölmem artık
Bu pişmanlar ordusuna
Dönmem artık
***
Gel kıyma, ah gel duyma
Sen de bu mutsuzlar kervanına uyma
Gel kırma, ah gel duyma
Sen de bu mutsuzlar kervanına uyma
***
Özledin mi? Öyleyse kalk gel
Bırak artık, kim ne derse der
Yasak, günah, hayat
Ah elden gider
***
Sen seç, ben söyledim gitti
Son sözümü ölmem artık
Bu pişmanlar ordusuna
Dönmem artık
***
Sen seç, ben söyledim gitti
Son sözümü ölmem artık
Bu pişmanlar ordusuna
Dönmem artık
***
Gel kıyma, ah gel duyma
Sen de bu mutsuzlar kervanına uyma
Gel kırma, ah gel duyma
Sen de bu mutsuzlar kervanına uyma