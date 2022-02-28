Özledin mi? Öyleyse kalk gel Bırak artık, kim ne derse der Yasak, günah, hayat Ah elden gider *** Onların kendi hikayeleri yok Onlar sadece seyirci dünyada Aşksız, yaşsız, hasarsız Ah bir diyarda *** Sen seç, ben söyledim gitti Son sözümü ölmem artık Bu pişmanlar ordusuna Dönmem artık *** Sen seç, ben söyledim gitti Son sözümü ölmem artık Bu pişmanlar ordusuna Dönmem artık *** Gel kıyma, ah gel duyma Sen de bu mutsuzlar kervanına uyma Gel kırma, ah gel duyma Sen de bu mutsuzlar kervanına uyma *** Özledin mi? Öyleyse kalk gel Bırak artık, kim ne derse der Yasak, günah, hayat Ah elden gider *** Sen seç, ben söyledim gitti Son sözümü ölmem artık Bu pişmanlar ordusuna Dönmem artık *** Sen seç, ben söyledim gitti Son sözümü ölmem artık Bu pişmanlar ordusuna Dönmem artık *** Gel kıyma, ah gel duyma Sen de bu mutsuzlar kervanına uyma Gel kırma, ah gel duyma Sen de bu mutsuzlar kervanına uyma