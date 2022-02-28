Orjinal-Alt Yazılı Şarkı Sözleri
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Sibel Can
Orjinal-Alt Yazılı
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Gelse o şuh meclise
Nazü tegaful eylese
Gelse o şuh meclise
Nazü tegaful eylese
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Tira lel lel lel, lel lel lel, lel lel lel
Lel lel, lel, lel, lii canım yel lele
Lel, lel lel lel, lel lel lel, lel lel lii
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Rengi hicabı gülşeni
Meclisi gül gül eylese
Rengi hicabı gülşeni
Meclisi gül gül eylese
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Tira lel lel lel, lel lel lel, lel lel lel
Lel lel, lel, lel, lii canım yel lele
Lel, lel lel lel, lel lel lel, lel lel lii
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Tan geri riyazı huld olur idi vucuh ile
Tan geri riyazı huld olur idi vucuh ile
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Tira lel lel lel, lel lel lel, lel lel lel
Lel lel, lel, lel, lii canım yel lele
Lel, lel lel lel, lel lel lel lel lel lii
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Aşıkı zarı gülşeni vaslına bülbül eylese
Aşıkı zarı gülşeni vaslına bülbül eylese
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Tira lel lel lel, lel lel lel, lel lel lel
Lel lel, lel, lel, lii canım yel lele
Lel, lel lel lel, lel lel lel lel lel lii
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