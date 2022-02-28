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Sibel Can Orjinal-Alt Yazılı Gelse O Şu Meclise Gelse o şuh meclise Nazü tegaful eylese Gelse o şuh meclise Nazü tegaful eylese *** Tira lel lel lel, lel lel lel, lel lel lel Lel lel, lel, lel, lii canım yel lele Lel, lel lel lel, lel lel lel, lel lel lii *** Rengi hicabı gülşeni Meclisi gül gül eylese Rengi hicabı gülşeni Meclisi gül gül eylese *** Tira lel lel lel, lel lel lel, lel lel lel Lel lel, lel, lel, lii canım yel lele Lel, lel lel lel, lel lel lel, lel lel lii *** Tan geri riyazı huld olur idi vucuh ile Tan geri riyazı huld olur idi vucuh ile *** Tira lel lel lel, lel lel lel, lel lel lel Lel lel, lel, lel, lii canım yel lele Lel, lel lel lel, lel lel lel lel lel lii *** Aşıkı zarı gülşeni vaslına bülbül eylese Aşıkı zarı gülşeni vaslına bülbül eylese *** Tira lel lel lel, lel lel lel, lel lel lel Lel lel, lel, lel, lii canım yel lele Lel, lel lel lel, lel lel lel lel lel lii

F.D.

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