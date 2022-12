Sana her şeyimi verdim Hiçbir yere gidemezsin Beni unutup da bir gün Başkasını sevemezsin *** Sana ömrümü verdim Hasretinle yakamazsın Senle dolu kalbimden İstesen de çıkamazsın *** Seni seviyorum, yaşayamam sensiz Yokluğunda bomboş geçiyor zaman Biliyorum bırakıp da gidemezsin sen beni Biliyorum seviyorsun, kıramazsın sen beni *** Sana her şeyimi verdim Neler çektim bilemezsin Bende mutluluğunu tattın Yüreğinden silemezsin *** Sana ömrümü verdim İsteyene dek üzemezsin Her yer hatıram dolu "Sevmiyorum", diyemezsin *** Seni seviyorum, yaşayamam sensiz Yokluğunda bomboş geçiyor zaman Biliyorum bırakıp da gidemezsin sen beni Biliyorum seviyorsun, kıramazsın sen beni *** Seni seviyorum, yaşayamam sensiz Yokluğunda bomboş geçiyor zaman Biliyorum bırakıp da gidemezsin sen beni Biliyorum seviyorsun, kıramazsın sen beni