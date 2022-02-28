Gidemezsin Şarkı Sözleri
Sibel Can Gidemezsin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Gidemezsin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gidemezsin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sana her şeyimi verdim
Hiçbir yere gidemezsin
Beni unutup da bir gün
Başkasını sevemezsin
***
Sana ömrümü verdim
Hasretinle yakamazsın
Senle dolu kalbimden
İstesen de çıkamazsın
***
Seni seviyorum, yaşayamam sensiz
Yokluğunda bomboş geçiyor zaman
Biliyorum bırakıp da gidemezsin sen beni
Biliyorum seviyorsun, kıramazsın sen beni
***
Sana her şeyimi verdim
Neler çektim bilemezsin
Bende mutluluğunu tattın
Yüreğinden silemezsin
***
Sana ömrümü verdim
İsteyene dek üzemezsin
Her yer hatıram dolu
"Sevmiyorum", diyemezsin
***
Seni seviyorum, yaşayamam sensiz
Yokluğunda bomboş geçiyor zaman
Biliyorum bırakıp da gidemezsin sen beni
Biliyorum seviyorsun, kıramazsın sen beni
***
Seni seviyorum, yaşayamam sensiz
Yokluğunda bomboş geçiyor zaman
Biliyorum bırakıp da gidemezsin sen beni
Biliyorum seviyorsun, kıramazsın sen beni