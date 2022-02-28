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7/24 Dinle Rüyalarda Buluşuruz

Rüyalarda Buluşuruz Şarkı Sözleri

Sibel Can Rüyalarda Buluşuruz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Rüyalarda Buluşuruz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Rüyalarda Buluşuruz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sibel Can

Sibel Can

Rüyalarda Buluşuruz

  • Gülü Saran Yaprağa

  • Kaybolan Yıllar Gibi

  • Nereye Gidiyorum

  • Seni Nasıl Özledim

  • Canımın Yoldaşı Ol / Yollar Uzak Gelemedim / Neyleyim Neyleyim

  • Şu Gönlümün Kaderini

  • Anla Halimden

  • Rüyalarda Buluşuruz

  • Sevdadır Şu Kalbe Dolan

  • Yalancı Bahar

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