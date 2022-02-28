Gülüm Şarkı Sözleri
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Bana, "Yârdan vazgeç" derler
Türlü türlü söz ederler vay
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Sevgimi nerden bilirler
Gülüm odur, gönlüm onda vay
Sevgimi nerden bilirler
Gülüm odur, gönlüm onda vay
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Gönüldür bu çare olmaz
Her güzeli bu can sevmez vay
Gönüldür bu çare olmaz
Her güzeli bu can sevmez vay
***
Yâr giderse geri gelmez
Gülüm odur, gönlüm onda vay
Yâr giderse geri gelmez
Gülüm odur, gönlüm onda vay
***
Beni yârdan ayırmayın
Kolum kanadım kırmayın vay
***
Çok sevmişim, kınamayın
Gülüm odur, gönlüm onda vay
Çok sevmişim, kınamayın
Gülüm odur, gönlüm onda vay
***
Gönüldür bu çare olmaz
Her güzeli bu can sevmez vay
Gönüldür bu çare olmaz
Her güzeli bu can sevmez vay
***
Yâr giderse geri gelmez
Gülüm odur, gönlüm onda vay
Yâr giderse geri gelmez
Gülüm odur, gönlüm onda vay