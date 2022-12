Bana, "Yârdan vazgeç" derler Türlü türlü söz ederler vay *** Sevgimi nerden bilirler Gülüm odur, gönlüm onda vay Sevgimi nerden bilirler Gülüm odur, gönlüm onda vay *** Gönüldür bu çare olmaz Her güzeli bu can sevmez vay Gönüldür bu çare olmaz Her güzeli bu can sevmez vay *** Yâr giderse geri gelmez Gülüm odur, gönlüm onda vay Yâr giderse geri gelmez Gülüm odur, gönlüm onda vay *** Beni yârdan ayırmayın Kolum kanadım kırmayın vay *** Çok sevmişim, kınamayın Gülüm odur, gönlüm onda vay Çok sevmişim, kınamayın Gülüm odur, gönlüm onda vay *** Gönüldür bu çare olmaz Her güzeli bu can sevmez vay Gönüldür bu çare olmaz Her güzeli bu can sevmez vay *** Yâr giderse geri gelmez Gülüm odur, gönlüm onda vay Yâr giderse geri gelmez Gülüm odur, gönlüm onda vay