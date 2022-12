Terk edip gittiğinden beri Kalbime lokma aşk girmedi Sahipsiz kaldım Yalan gibi Bozgunum senden bile deli *** Yandı mı canın benim gibi? Yaşarken öldün mü mahkum gibi? Hasretin büyür yüreğimde Paslı kırık hançer gibi *** Kader kader Sen bize nazik davranmadın Kader kader Herkese eşit yazılmadın *** Hayat hayat Sen bize nazik davranmadın Hayat hayat Herkese eşit yaklaşmadın *** Vazgeçip gittiğinden beri Kalbime tatlı söz değmedi Sessizim sönmüş mum gibi Kalır paslı hançer izi *** Tenim unutur mu ellerini? Gönlüm bırakmıyor sevmişleri Yavaş yavaş yaktın beni Zehirli bir hançer gibi *** Kader kader Sen bize nazik davranmadın Kader kader Herkese eşit yazılmadın *** Hayat hayat Sen bize nazik davranmadın Hayat hayat Herkese eşit yaklaşmadın *** İçin için büyüyor fırtınam Çığ gibi Daha çok kanatıyor aşk sancıları Bizim için çalıyor yalnızlık çanları Daha bir ağlatıyor aşk şarkıları Böyle hüzne can mı dayanır? Öyle bakma kalp kırılır Böyle hüzne can mı dayanır? Öyle gitme kalp kırılır *** Kader kader Sen bize nazik davranmadın Kader kader Herkese eşit yazılmadın *** Hayat hayat Sen bize nazik davranmadın Hayat hayat Herkese eşit yaklaşmadın

Bugüne kadar dikkat ettim, herkes aldı İçime çekmediğim bir of mu kaldı? Beni suçladın, telafili huylarımı Ben az bıraktım, o ne ara çoğaldı? *** Bugüne kadar dikkat ettim, herkes aldı İçime çekmediğim bir of mu kaldı? Beni suçladın, telafili huylarımı Ben az bıraktım, o ne ara çoğaldı? *** Alınanı da gelsin yanıma yanı başıma salınanı da Bi' gece kalan da olan olur bu handa düzenli barınanı da Alınanı da gelsin yanıma yanı başıma salınanı da Bi' gece kalan da olan olur bu handa düzenli barınanı da *** Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu? Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu? *** Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu? Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu? *** Bugüne kadar dikkat ettim, herkes aldı İçime çekmediğim bir of mu kaldı? Beni suçladın, telafili huylarımı Ben az bıraktım, o ne ara çoğaldı? *** Alınanı da gelsin yanıma yanı başıma salınanı da Bi' gece kalan da olan olur bu handa düzenli barınanı da Alınanı da gelsin yanıma yanı başıma salınanı da Bi' gece kalan da olan olur bu handa düzenli barınanı da *** Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu? Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu? *** Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu? Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu? *** Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu? *** Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu? Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki Benim senin, onun herkesin yarası yok mu?